راغب علامة: احمِ يا رب لبنان وأهله من كل سوء

وجه الفنان راغب علامة رسالة الي الشعب اللبناني بعد اعلن حزب الله استهداف لعدد من الموقع الإسرائيلية

وكتب علامة من خلال حسابه الشخصي اكس :"

اللهم نستودعك وطننا الجريح لبنان... إحميه يا رب من الشر والغدر وأحمي اهلنا الأبرياء في كل مناطقه بدءاً بالجنوب وعاصمتنا بيروت والبقاع والشمال.🇱🇧

من جانبه، أعلن حزب الله اللبناني فجر اليوم الاثنين عن استهدافه موقعًا للدفاع الصاروخي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مشمار الكرمل جنوب مدينة حيفا، باستخدام صواريخ نوعية وسرب من الطائرات المسيرة، مؤكداً أن الهجوم جاء ثأراً لدم آية الله الإمام علي الحسيني الخامنئي ودفاعاً عن لبنان وشعبه.



أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام فرض حظر على أنشطة حزب الله العسكرية، وحصرها في المجال السياسي داخل لبنان، في ضوء هجمات الحزب الإرهابية على إسرائيل