مها صبري: خوان بيزيرا لاعب مثالي ويترك بصمة في الزمالك

أشادت مها صبري، مقدمة برنامج حصاد اليوم على قناة الزمالك، بأداء اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا، مؤكدة أنه لاعب أصلي لا يفرض شروط تعاقدية مبالغ فيها، ويتقاضى أقل من ربع مرتب لاعبين آخرين، مع تأثير كبير على أرض الملعب.



خوان بيزيرا

وأضافت صبري أن بيزيرا ساهم هذا الموسم في 17 هدفًا، ويظهر تأثيره في كل مباراة من خلال مهاراته الفردية ولحظاته المميزة مع الجمهور، مؤكدة أنه لاعب مثالي وهادئ على أرض الملعب.

كما شددت على أهمية تقدير الجماهير للأساطير في المدرجات، وأن من يختار النادي ويقدّر قيمته سيجد مكانته مع الجمهور، بينما من يختار المال فقط سيظل خاسرًا، مضيفة أن الزمالك باقٍ والأشخاص زائلون مهما كانت مكانتهم.