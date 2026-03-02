قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تستهدف برجا في البحرين وسط تصاعد التوترات الإقليمية
دعاء الإفطار 12 رمضان .. ردده يفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب
لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟
الكاف يعلن تعيين الكيني واويرو كاماكو حكمًا لمباراة الزمالك وأوتوهو
نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
صفقة مدوية تلوح في الأفق.. هل يخطف ريال مدريد توقيع شلوتربيك؟
هل أُغتيل بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان في ضربة إيرانية بالقدس؟
طفل: ليه ربنا بيحاسبنا على أخطائنا وهو اللي كاتبها.. وإمام السيدة زينب يرد
مدبولي: الدولة تمهد الطريق أمام القطاع الخاص باعتباره شريكاً في قيادة قاطرة التنمية
تصعيد خطير شرق المتوسط.. مسيرات حزب الله وراء استهداف القواعد البريطانية في قبرص
الإمارات تعلن تسيير رحلات استثنائية لإجلاء العالقين والمتأثرين بالأحداث
لسبب صادم .. الزمالك يفقد محمد صبحي أمام الاتحاد السكندري
توك شو

أخبار التوك شو.. إسرائيل تشن أكثر من 80 غارة على لبنان منذ الليلة الماضية.. واتحاد منتجي الدواجن يحسم الجدل حول انخفاض الأسعار في الفترة القادمة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
هاجر ابراهيم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:


إسرائيل تشن أكثر من 80 غارة على لبنان منذ الليلة الماضية
أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل أن إسرائيل شنت أكثر من 80 غارة استهدفت الأراضي اللبنانية منذ الليلة الماضية.

وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نائب الرئيس الفلسطيني التطورات بالمنطقة
بحث وزير الخارجية بدر عبد العاطي، هاتفيا مع نائب الرئيس الفلسطيني التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة.

60 ألف جنيه.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة بشأن الأسعار
قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق، إن أسعار الذهب تشهد ارتفاعات لأننا سوق مفتوح على الخارج، وإن أي تأثير خارجي يكون له تأثير على أسعار الذهب.

وزارة الدفاع السعودية: تدمير 5 مسيرات معادية بالقرب من قاعدة الأمير سلطان الجوية
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "وزارة الدفاع السعودية" بتدمير 5 مسيرات معادية بالقرب من قاعدة الأمير سلطان الجوية.

اتحاد منتجي الدواجن يحسم الجدل حول انخفاض الأسعار في الفترة القادمة
أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه حاليا هناك ارتفاع فى أسعار الدواجن، نظرا لأننا فى موسم رمضان وزيادة الاستهلاك بنسبة 35% عن الطبيعي، مشيرا إلى أن الدواجن والبيض يعتبروا سلع حية وعلى حسب العرض والطلب.

سمير فرج: سقوط إيران ليس في مصلحة مصر والمنطقة
قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إنه ليس من مصلحة مصر والمنطقة سقوط إيران، موضحًا أن التواجد الإيراني مهم.

إغلاق جميع مداخل ومخارج الضفة.. وصفارات الإنذار تدوي في القدس المحتلة
أفادت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، بأن صفارات الإنذار دوت في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وسط مخاوف من تسلل طائرة مسيّرة، موضحة أن قوات الاحتلال أغلقت جميع مداخل ومخارج الضفة والحواجز العسكرية بالكامل، ومنعت التنقل بين المحافظات تحت طائلة المساءلة.

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم وغد
أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية، وأن القاهرة تسجل ما بين 17 إلى 18 درجة مئوية، وأن درجات الحرارة ليلًا تنخفض إلى أقل من 10 درجات، ما يعني أن البلاد تشهد أجواء شديدة البرودة.

صفارات الإنذار تدوي في القدس المحتلة بعد رصد إطلاق صواريخ إيرانية
عرضت قناة القاهرة الإخبارية لقطات توضح أن هناك صفارات الإنذار تدوي في القدس المحتلة بعد رصد إطلاق صواريخ إيرانية.

برامج التوك شو إسرائيل وزير الخارجية شعبة الذهب منتجي الدواجن سمير فرج إيران

الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان
أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام
أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق
جانب من المضبوطات
