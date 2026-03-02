قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غداً.. آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم
غارات أمريكية وإسرائيلية تستهدف 3 مدن في محافظة يزد بإيران
إسقاط 3 مسيّرات فوق مطار أربيل شمال العراق
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم وغد
متحدث عسكري إيراني: أخرجنا القاعدة الأمريكية في الكويت عن الخدمة
كيلو الفراخ البلدي بـ130 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم
أسعار النفط تسجل أرقاما قياسية اليوم بسبب التوترات في الخليج
صفارات الإنذار تدوي في القدس المحتلة بعد رصد إطلاق صواريخ إيرانية
دخان يتصاعد من محيط السفارة الأمريكية في الكويت
البحرين.. مقتل شخص وإصابة اثنين بجروح خطيرة جراء سقوط حطام صاروخ على سفينة
ضبط زوج وأشقائه لاتهامهم بقتل شقيق زوجته طعنًا عقب صلاة التراويح بالغربية
موعد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك.. تعرف عليها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

صفارات الإنذار تدوي في القدس المحتلة بعد رصد إطلاق صواريخ إيرانية

القدس
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية لقطات توضح أن هناك صفارات الإنذار تدوي في القدس المحتلة بعد رصد إطلاق صواريخ إيرانية.

كما أفاد مسؤول أمريكي لصحيفة “واشنطن بوست” بأن الولايات المتحدة استهدفت أكثر من ألف هدف في إيران في محاولة لتقويض قدراتها الصاروخية وطائراتها المسيرة بأسرع وقت ممكن.

ومع ذلك، أكدت إيران ردها القوي، حيث أثار العدد الهائل من الهجمات وتنوع المواقع المستهدفة قلق المسؤولين الأمريكيين.

وقالت مصادر للصحيفة إن القادة العسكريين في الولايات المتحدة يشعرون بالقلق بشأن من يقود هذه الأسلحة في إيران ومن يسيطر عليها، خصوصًا في ظل تصاعد القتال.

وأضافت المصادر أن هناك مخاوف متزايدة داخل البنتاغون وبين بعض أعضاء إدارة الرئيس دونالد ترامب من أن الصراع قد يخرج عن السيطرة، مع استمرار القتال لأسابيع محتملة يزيد الضغط على مخزونات الدفاع الجوي الأمريكي.

من جانبها، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” استنادًا إلى تحليل صور أقمار اصطناعية بأن إيران قصفت ما لا يقل عن ست منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وأسفر القصف عن أضرار جسيمة في عدة منشآت، بما في ذلك معدات الاتصالات.

وتشير التحليلات إلى أن التوتر بين واشنطن وطهران قد يتصاعد في الأيام المقبلة، وسط مخاوف أمريكية من استمرار التصعيد وتأثيره على استقرار المنطقة وقدرة القوات الأمريكية على الدفاع عن مواقعها الحيوية.

القدس القاهرة الإخبارية إيران

