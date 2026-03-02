قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

سويلم يتابع موقف استلام مصلحة الميكانيكا والكهرباء محطات الرفع لـ الدلتا الجديدة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
حسام الفقي

عقد  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إجتماعاً لمتابعة موقف استلام مصلحة الميكانيكا والكهرباء لمحطات الرفع الواقعة على المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الدلتا الجديدة .

وتم خلال الاجتماع عرض موقف استلام محطات المسار ، حيث حيث يتم إجراء عدد من الإختبارات للوحدات تتضمن ( المعايرة الهيدروليكية للوحدات - قياس الذبذبة للوحدات - تفعيل دوائر ال PLC لأجهزة الحماية الضرورية - معاينة والتأكيد علي جاهزية وصلاحية المحابس ومنظومة الحماية من الطرق المائي - المعاينة الظاهرية لبدن الطلمبات ومعاينة جميع مكونات المحطة والتأكد من سلامتها )، تمهيداً للاستلام الابتدائي لها .

ووجه الدكتور سويلم بسرعة نهو إجراءات استلام المحطات التي تم نهو إجراءات اختبارها، والتنسيق مع الهيئة الهندسية وإدارة المياه بالقوات المسلحة بخصوص نهو إختبارات باقى المحطات تمهيداً لاستلامها .

كما وجه سيادته لمعهد بحوث الميكانيكا والكهرباء ببحث آليات متابعة ومراقبة المحطات عن بعد، والبدء بتجربة المنظومة فى عدد من المحطات كبداية لاختبار المنظومة لتعميمها على كافة المحطات لاحقاً .

وأشار الدكتور سويلم لزيادة الإعتماد على المعالجة المتطورة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى فى مصر كأحد أهم الحلول للتوسع في الرقعة الزراعية في مصر، خاصة مع محدودية الموارد المائية فى مصر، حيث سيتم استخدام المياه المنتجة من محطات المعالجة (الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة) فى استصلاح مساحات جديدة من الأراضى الزراعية بشمال و وسط سيناء وغرب الدلتا .

كما أشار سيادته لقيام الوزارة بالبدء فى تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على أحدث تكنولوجيا معالجة المياه وتشغيل وصيانة المحطات الكبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي، حيث أن الإنتقال من الجيل الأول الي الجيل الثاني لمنظومة المياه فى مصر يتطلب جيل متطور من المهندسين والفنيين الأكفاء القادرين على تنفيذ هذا التحول الهام .

وزير الموارد المائية والرى الموارد المائية والرى مصلحة الميكانيكا

