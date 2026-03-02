مدرب توتنهام يتهم لاعب فولهام بالغش بعد الخسارة والاقتراب من الهبوط

تفاقمت معاناة توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سقط أمام فولهام بنتيجة 2-1، في خسارة جديدة زادت الضغوط على الفريق وأبقت شبح الهبوط حاضرًا بقوة.

وعبر المدير الفني إيجور تودور، عن استيائه الشديد من أداء الحكم توماس برامال، معتبرًا أن قراراته أثرت بشكل مباشر على مجريات اللقاء.

وانتقد تودور هدف فولهام الأول، مشيرًا إلى وجود دفع من راؤول خيمينيز ضد رادو دراجوشين قبل التسجيل، في لقطة وصفها بأنها مؤثرة وغير مفهومة تحكيميًا.

وحملت تصريحات تودور لشبكة “بي بي سي سبورت” نبرة غضب واضحة، مؤكدًا أن الفريق افتقد للعدالة في بعض القرارات، في وقت يمر فيه بمرحلة صعبة للغاية.

وجاءت الخسارة لتمدد سلسلة النتائج السلبية للسبيرز، إذ فشل الفريق في تحقيق الفوز للمباراة العاشرة تواليًا في الدوري، ليتراجع إلى المركز السادس عشر بفارق أربع نقاط فقط عن مناطق الهبوط.

من جانبه، وصف لاعب الوسط إيف بيسوما الوضع داخل الفريق بأنه "حرج"، مشددًا على ضرورة تصحيح المسار سريعًا قبل المواجهات المقبلة، سواء محليًا أمام كريستال بالاس أو أوروبيًا ضد أتلتيكو مدريد.

ومع تصاعد القلق بين الجماهير، تبدو المرحلة القادمة حاسمة في تحديد مصير توتنهام هذا الموسم، في ظل حاجة ملحة لاستعادة التوازن قبل فوات الأوان.