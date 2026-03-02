60 ألف جنيه.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة بشأن الأسعار

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق، إن أسعار الذهب تشهد ارتفاعات لأننا سوق مفتوح على الخارج، وإن أي تأثير خارجي يكون له تأثير على أسعار الذهب.

وأضاف سكرتير عام شعبة الذهب السابق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، أن سعر أوقية الذهب ارتفع إلى 5280 دولارًا للأوقية، وأن هذا الارتفاع يؤثر على الأسعار في السوق المصري.

وكشف عن أسعار الذهب، وقال إن عيار 21 يسجل اليوم 7500 جنيه، وعيار 18 يسجل 6429 جنيهًا، وعيار 24 يسجل 8571 جنيهًا، والجنيه الذهب يسجل 60 ألف جنيه.

ولفت إلى أن أسعار الذهب مستمرة في الصعود في حالة الحرب، وأنه يتوقع ارتفاعات جديدة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة إذا استمرت الحرب.