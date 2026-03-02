قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نعمة إنه مشي من الزمالك | الدردير يوجه رسالة مثيرة بمنشور صادم عن زيزو
مصرع 3 أشخاص في حادث بالطريق الدائرى بالقليوبية
توجيه عاجل من وزير الصحة بتقليل وقت انتظار المرضى في مركز طبي ثالث بدر
أحمد العوضي : رحمة محسن تستحق الفرصة .. وممثلة جيدة فى علي كلاي | خاص
المؤبد لقاتل صديقه بالمنوفية بسبب 200 جنيه ووالدته تطلق الزغاريد أمام المحكمة
دخول هاني شاكر العناية المركزة
الحكومة : إنشاء ستوديو مصر الرقمي لحكاية تاريخ الدولة للعالم بلغة العصر
رئيس وزراء لبنان: منع حزب الله من القيام بأي عمليات عسكرية في البلاد
إصابة 11 إسرائيليا في بئر السبع جراء قصف إيراني
50 جنيها للتأمين .. شروط قبول الطعن على الضريبة العقارية
تراويح الخانكة تنهي حياة طالب أزهري | وشهود عيان : أربعة طلعوا عليه فجأة ومش عارفين ليه
سامحيني يا غالية معرفتش أوصلك..وفاة عمة حمزة العلي
توك شو

60 ألف جنيه.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة بشأن الأسعار

الذهب
الذهب
البهى عمرو

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق، إن أسعار الذهب تشهد ارتفاعات لأننا سوق مفتوح على الخارج، وإن أي تأثير خارجي يكون له تأثير على أسعار الذهب.

وأضاف سكرتير عام شعبة الذهب السابق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، أن سعر أوقية الذهب ارتفع إلى 5280 دولارًا للأوقية، وأن هذا الارتفاع يؤثر على الأسعار في السوق المصري.

وكشف عن أسعار الذهب، وقال إن عيار 21 يسجل اليوم 7500 جنيه، وعيار 18 يسجل 6429 جنيهًا، وعيار 24 يسجل 8571 جنيهًا، والجنيه الذهب يسجل 60 ألف جنيه.

ولفت إلى أن أسعار الذهب مستمرة في الصعود في حالة الحرب، وأنه يتوقع ارتفاعات جديدة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة إذا استمرت الحرب.

الذهب شعبة الذهب أسعار الذهب أوقية الذهب سعر أوقية الذهب

