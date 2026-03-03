محمود أبو الدهب: مصطفى شوبير الأفضل لحراسة مرمى الأهلي.. وكامويش لا يصلح

أكد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق أن سياسة التدوير التي يطبقها الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ، في مركز حراسة المرمى بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير ، ليست في صالح الفريق.

وقال محمود أبو الدهب في تصريحات لبرنامج البريمو ، مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN :

حراسة المرمى مركز حساس للغاية ، ولا يحتمل التغيير المستمر بين المباراة والأخرى ، ويحتاج إلى مشاركة الحارس لأكثر من مباراة متتالية حتى يكتسب الثقة، وهو ما لا يحدث في الأهلي ، حيث يعتمد ييس توروب المدير الفني للفريق على محمد الشناوي في مباراة، ومصطفى شوبير في الأخرى ، وهذا سبب تراجع نتائج الأحمر بشكل كبير هذا الموسم.

وتابع: مصطفى شوبير أفضل من محمد الشناوي في الوقت الحالي ، ويستحق المشاركة أساسياً مع الأهلي وكذلك المنتخب الوطني ، وهذا لا يقلل من الشناوي ، لكن هذه هي كرة القدم وكل مرحلة تتطلب لاعب معين ، والفترة القادمة تحتاج إلى جيل جديد من اللاعبين الشباب ، وعلى رأسهم مصطفى شوبير.



وتحدث أبو الدهب عن تراجع أداء الأهلي هحومياً ، قائلاً:

مجلس إدارة النادي الأهلي أخطأ في التعاقد مع المهاجم الأنجولي كامويش لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المنقضية ، وكان لابد من التأني في اختيار مهاجم مميز وقادر على تعويض رحيل الفلسطيني وسام أبو علي، لكن كامويش لا يصلح نهائياّ ولمساته غير مبشرة ، وكان يجب استمرار السلوفيني نيتس جراديشار بدلاً من ضم كامويش، كما أن محمد شريف يستحق المشاركة أساسياً في المباريات المقبلة.