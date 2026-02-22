الأهلي يبدأ مفاوضات تجديد عقد مصطفى شوبير

قرر النادي الأهلي البدء في مفاوضات رسمية لتجديد عقد حارس المرمى الشاب مصطفى شوبير، الذي يعتبر مستقبل حراسة المرمى للفريق الأول ولمنتخب مصر.

واستثنت إدارة النادي شوبير من قرار عدم التجديد الجماعي الذي شمل بعض اللاعبين، بهدف حمايته من العروض الخارجية المغرية والحفاظ عليه كأحد أعمدة المستقبل في الفريق.

ويتضمن العرض المقدم للحارس الشاب 25 مليون جنيه في الموسم، بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه كعائد من الإعلانات، لمدة أربع سنوات، مع زيادة مليون جنيه سنويًا، في خطوة تؤكد ثقة الأهلي الكبيرة في إمكانياته وقدرته على الاستمرار كحارس أساسي للفريق في السنوات المقبلة.