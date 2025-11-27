سيتروين تكشف عن السيارة الأحادية التي ستحمل ألوانها ببطولة فورمولا إي

أعلنت سيتروين عن سيارتها الأحادية الجديدة التي ستخوض بها منافسات بطولة العالم للفورمولا إي ‎ABB FIA‎، في خطوة تمثل عودة قوية للعلامة إلى عالم رياضة السيارات، مستفيدة من خبرة مجموعة Stellantis Motorsport التي تمتلك سجلا طويلا في هذه البطولة.

السيارة الجديدة من فئة GEN3 Evo تعتمد على هيكل فائق الخفة وصلابة عالية من ألياف الكربون بوزن 859 كجم، وتستمد قوتها من نظام دفع كهربائي بقوة يصل إلى 350 كيلوواط (470 حصانًا)، يسمح لها بالانطلاق من 0 إلى 100 كم/س خلال 1.86 ثانية، مع سرعة قصوى تبلغ 320 كم/س.

وتتميز بقدرتها على استعادة 600 كيلوواط من طاقة الكبح بفضل محركين كهربائيين يعملان معا في وضع الهجوم، ما يجعلها من أكثر السيارات كفاءة في تاريخ البطولة، وتخزن الطاقة داخل بطارية بسعة 47 كيلوواط/ساعة مصممة لتحمل ظروف السباقات القاسية.

وقد تولى فريق ستيلانتيس تطوير السيارة داخل مركزه في ساتوري، معتمدا على 11 عاما من الخبرة المتراكمة في الفورمولا إي، لتطوير المحركات والبرمجيات وأنظمة إدارة الطاقة، وهي تقنيات ستنعكس على سيارات ستيلانتيس الإنتاجية مستقبلا.

وتقدم سيتروين السيارة بطلاء ثلاثي الألوان الأحمر والأزرق يفصل بينهما الأبيض في تصميم يستلهم هوية العلامة وروحها الفرنسية العريقة.

وسيخوض البطولة سائقان من أبرز نجوم الفورمولا إي:جان-إريك فيرنييه، أول سائق يحقق لقبين متتاليين في تاريخ البطولة وصاحب مسيرة ممتدة في العالمين الكهربائي والتحملي، و نيك كاسيدي، أحد أبرز السائقين في الجيل الحالي، وصيف بطل العالم لموسم 2024–2025 وصاحب إنجازات لامعة في اليابان والفورمولا إي.

ويشرف على إدارة الفريق سيريل بلاي، الذي يمتلك خبرة واسعة في البطولة وعمل سابقا مع فرق وسائقين بارزين، واضع رؤية قائمة على الإدارة الذكية للطاقة وتطوير الأداء خطوة بخطوة.

وترى سيتروين أن مشاركتها في الفورمولا إي خطوة استراتيجية تعزز صورتها العالمية وتعبر عن التزامها بالابتكار والتنقل المستدام، فالبطولة التي تقام غالبا داخل المدن، تتيح للعلامة التواصل مع جمهور شاب ومرتبط بالتقنيات الحديثة، وتوفر مختبرا حيا لتطوير تقنيات البطاريات والمحركات.

وبهذه العودة، تستعيد سيتروين إرثا يمتد لأكثر من 60 عاما من البطولات، من الرالي والراليات الصحراوية إلى السياحة العالمية، لتفتح فصلا جديدا من المنافسة بروح طموحة ورؤية للمستقبل الكهربائي.