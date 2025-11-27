قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالتهما حرجة.. إصابة جنديين من الحرس الوطني في واشنطن بالرصاص
ليفربول يسقط برباعية أمام آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد يحسم مواجهة أولمبياكوس في ليلة مثيرة بدوري الأبطال
باريس سان جيرمان يكتسح توتنهام بخماسية في دوري أبطال أوروبا
آرسنال يكتسح بايرن ميونخ بثلاثية ويعزّز صدارته لدوري أبطال أوروبا
مشاهد غير معتادة في نتائج الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب 2025
أتلتيكو مدريد يهزم إنتر ميلان 2-1 في دوري أبطال أوروبا
فاروق جعفر: الزمالك يحتاج لمدرب أجنبي فورًا.. والجماهير لن تصبر
مستشار الرئيس للصحة: لا وجود لفيروسات تنفسية خطيرة في مصر
حجز تذاكر القطارات أونلاين في مصر .. خطوات مفصلة وكيفية الإلغاء
كواليس مسلسل كارثة طبيعية.. قصص حقيقية وأطفال سيليكون على الشاشة
والدة أيسل تكشف تفاصيل واقعة التحرش داخل حمام سباحة .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سيتروين تكشف عن السيارة الأحادية التي ستحمل ألوانها ببطولة فورمولا إي

سيارة سيتروين
سيارة سيتروين
كريم عاطف

أعلنت سيتروين عن سيارتها الأحادية الجديدة التي ستخوض بها منافسات بطولة العالم للفورمولا إي ‎ABB FIA‎، في خطوة تمثل عودة قوية للعلامة إلى عالم رياضة السيارات، مستفيدة من خبرة مجموعة Stellantis Motorsport التي تمتلك سجلا طويلا في هذه البطولة.

السيارة الجديدة من فئة GEN3 Evo تعتمد على هيكل فائق الخفة وصلابة عالية من ألياف الكربون بوزن 859 كجم، وتستمد قوتها من نظام دفع كهربائي بقوة يصل إلى 350 كيلوواط (470 حصانًا)، يسمح لها بالانطلاق من 0 إلى 100 كم/س خلال 1.86 ثانية، مع سرعة قصوى تبلغ 320 كم/س.

وتتميز بقدرتها على استعادة 600 كيلوواط من طاقة الكبح بفضل محركين كهربائيين يعملان معا في وضع الهجوم، ما يجعلها من أكثر السيارات كفاءة في تاريخ البطولة، وتخزن الطاقة داخل بطارية بسعة 47 كيلوواط/ساعة مصممة لتحمل ظروف السباقات القاسية.

وقد تولى فريق ستيلانتيس تطوير السيارة داخل مركزه في ساتوري، معتمدا على 11 عاما من الخبرة المتراكمة في الفورمولا إي، لتطوير المحركات والبرمجيات وأنظمة إدارة الطاقة، وهي تقنيات ستنعكس على سيارات ستيلانتيس الإنتاجية مستقبلا.

وتقدم سيتروين السيارة بطلاء ثلاثي الألوان الأحمر والأزرق يفصل بينهما الأبيض في تصميم يستلهم هوية العلامة وروحها الفرنسية العريقة.

وسيخوض البطولة سائقان من أبرز نجوم الفورمولا إي:جان-إريك فيرنييه، أول سائق يحقق لقبين متتاليين في تاريخ البطولة وصاحب مسيرة ممتدة في العالمين الكهربائي والتحملي، و نيك كاسيدي، أحد أبرز السائقين في الجيل الحالي، وصيف بطل العالم لموسم 2024–2025 وصاحب إنجازات لامعة في اليابان والفورمولا إي.

ويشرف على إدارة الفريق سيريل بلاي، الذي يمتلك خبرة واسعة في البطولة وعمل سابقا مع فرق وسائقين بارزين، واضع رؤية قائمة على الإدارة الذكية للطاقة وتطوير الأداء خطوة بخطوة.

وترى سيتروين أن مشاركتها في الفورمولا إي خطوة استراتيجية تعزز صورتها العالمية وتعبر عن التزامها بالابتكار والتنقل المستدام، فالبطولة التي تقام غالبا داخل المدن، تتيح للعلامة التواصل مع جمهور شاب ومرتبط بالتقنيات الحديثة، وتوفر مختبرا حيا لتطوير تقنيات البطاريات والمحركات.

وبهذه العودة، تستعيد سيتروين إرثا يمتد لأكثر من 60 عاما من البطولات، من الرالي والراليات الصحراوية إلى السياحة العالمية، لتفتح فصلا جديدا من المنافسة بروح طموحة ورؤية للمستقبل الكهربائي.

سيتروين عالم رياضة السيارات رياضة السيارات Stellantis Motorsport بطولة العالم للفورمولا إي ‎ABB FIA‎ GEN3 Evo

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيروس

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

وزير التربية والتعليم

ردود حاسمة من التعليم على 7 استفسارات عاجلة بشأن حافز المعلمين الجديد

اعراض فيروس ماربوج

يسبب الوفاة في7 أيام.. أعراض فيروس ماربوج القاتل

رمضان صبحي

رسميًا.. إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية وشبورة على هذه المناطق والطرق

ترشيحاتنا

بيراميدز

بيراميدز يقدّم موعد مرانه الأساسي استعدادًا لمواجهة باور ديناموز

أرسنال

أرسنال يحسم القمة أمام بايرن ميونخ بثلاثية ويواصل التحليق أوروبيًا

بيراميدز

بعثة بيراميدز تصل ندولا الزامبية وتستعد لموقعة باور ديناموز بدوري الأبطال

بالصور

سيتروين تكشف عن السيارة الأحادية التي ستحمل ألوانها ببطولة فورمولا إي

سيارة سيتروين
سيارة سيتروين
سيارة سيتروين

بعد انتشار الأنفلونزا الموسمية.. مشروب لعلاج البرد بسرعة

مشروبات لعلاج البرد
مشروبات لعلاج البرد
مشروبات لعلاج البرد

فيروس ماربوج.. أعراضه وكيفية طرق نقله والوقاية منه

فيروس ماربوج..أعراضه و كيفية طرق نقله و الوقايه منه
فيروس ماربوج..أعراضه و كيفية طرق نقله و الوقايه منه
فيروس ماربوج..أعراضه و كيفية طرق نقله و الوقايه منه

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات كيا شوما 2001

كيا شوما ‏‏‏موديل ‏2001 ‏
كيا شوما ‏‏‏موديل ‏2001 ‏
كيا شوما ‏‏‏موديل ‏2001 ‏

فيديو

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

ليلة نجوم بشرم الشيخ… يسرا وإلهام شاهين في أبرز لحظات افتتاح الدورة العاشرة

فوائد القرنفل

فص واحد.. معجزة القرنفل اليومية

ايتن عامر

بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد