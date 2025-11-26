رابطة التجار: نقل المعارض من أسفل العقارات قد يعيد الفوضى لسوق السيارات

قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن القرار الخاص بنقل معارض السيارات من أسفل العقارات يثير قلق واسع في القطاع، كما أن المبرر المعلن للقرار هو أن هذه المعارض تعيق حركة المرور، موضح أن ‏هذا الاتهام يمكن أن يوجه كذلك للأنشطة الأخرى مثل المقاهي والمطاعم.

وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات في تصريح خاص لـ"صدى البلد" الغالبية العظمى من المعارض بنسبة 90% على مستوى الجمهورية تعمل أسفل العقارات، وتضم قرابة 18 ألف صالة عرض، بينما لم يتم تجهيز بدائل تستوعب هذا العدد الكبير.

وأوضح أبو المجد، أن المعارض القائمة أسفل العقارات لا تشكل ازدحام فعلي، لأنها مرخصة من الأحياء، وفي حالة وجود أي مخالفة يتم التعامل معها فورا، مؤكدا أن سوق السيارات بدأ يستعيد توازنه بعد فترة طويلة من الاضطرابات، وأن هذا القرار قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في الأسعار ويحد من سهولة البيع والشراء، خصوصا أن المقترحات المطروحة لا توفر بيئة مناسبة للتجار أو العملاء.

وأشار أبو المجد إلى أن الرابطة والشعبة لم تتم دعوتهما لأي حوار حول القرار، وأنهما أرسلا مكاتبات رسمية لوزير الصناعة ورئيس الوزراء لبحث تداعياته، محذر من أن تنفيذ القرار دون التشاور مع أهل المهنة قد يخلق حالة ارتباك جديدة في السوق.