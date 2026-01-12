ضواحي بورسعيد يداهم أكبر مخازن الفرزة والنباشين.. فيديو

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي فى محافظة بورسعيد قيادة الحملة مكبرة لمكافحة ظاهرة النباشين وللقضاء على اكبر بؤرة لمحلات ومخازن الفرزة بمناطق متفرقة بالحى بمتابعة شيماء العزبى القائم بأعمال رئيس حى الضواحى.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد فى ملف مكافحة ظاهرة النباشين ومحلات الفرزة وإعادة الوجه الحضاري والجمالي بمختلف مناطق الحى ووفقا لتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق الاستدامة البيئية لرؤية مصر ٢٠٣٠



ضواحي بورسعيد يضرب ولا يبالى ويداهم اكبر مخازن الفرزة بالحى

كانت العزبي قادت حملة مكبرة ومشتركة شاركت فيها إدارات شئون البيئة، الإشغالات، تحسين البيئة، والحجز الإداري، استهدفت محال ومخازن الفرزة المخالفة،وذلك بمنطقة حرفين فاطمة الزهراء وعلي قناة الاتصال



و قد أسفرت جهود الحملة مصادرة أجولة محملة بالفرزة والخردة، بالإضافة إلى هدم عشش للطيور وتخزين الفرزة والخردة، وذلك في إطار جهود الحي المستمرة للقضاء على مصادر التلوث، وفرض هيبة الدولة، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مستخدمين سيارات ومعدات ولوادر الحى ٠



وشددت العزبى على أنه لن يتهاون فى ملف مكافحة ظاهرة النباشين ومحلات الفرزة لما تسببه من تلوث بيئي و تشويه للمظهر الحضارى المنشود للحى

