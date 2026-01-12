قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يلوح بخيارات غير مسبوقة ضد إيران.. ضربات محتملة والكونجرس يحذر
موعد مباراة الأهلي أمام الطلائع فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
الأهالي ضربوه.. قائد سيارة يدهس شخصين بالجيزة
أعلى سعر دولار اليوم 12-1-2026
مرض شائع يرتبط بارتفاع خطر الوفاة القلبية المفاجئة
وزير الدفاع البريطاني ينجو من خطر قصف صاروخي روسي خلال رحلته إلى كييف
دعاء ليلة 23 من رجب.. 10 كلمات تغير قدرك لأجمله وتحقق أمنياتك
ألمانيا تحذر من التهديدات في القطب الشمالي.. وتدعو ترامب لمواجهة روسيا والصين
لظروف طارئة.. محمد منير يعلن تأجيل حفله في دبي
تقلبات جوية.. حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة
انهيار منزل من طابقين في الإسماعيلية.. صور
بنتايج يرفض العودة للزمالك إلا بعقد جديد.. والنادي يتجه للتصعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضواحي بورسعيد يداهم أكبر مخازن الفرزة والنباشين.. فيديو

ضواحي بورسعيد يضرب ولا يبالى ويداهم اكبر مخازن الفرزة بالحى
ضواحي بورسعيد يضرب ولا يبالى ويداهم اكبر مخازن الفرزة بالحى
محمد الغزاوى

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي فى محافظة بورسعيد قيادة الحملة مكبرة لمكافحة ظاهرة النباشين وللقضاء على اكبر بؤرة لمحلات ومخازن الفرزة بمناطق متفرقة بالحى بمتابعة   شيماء العزبى القائم بأعمال رئيس حى الضواحى.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محب حبشي محافظ  بورسعيد فى ملف مكافحة ظاهرة النباشين ومحلات الفرزة وإعادة الوجه الحضاري والجمالي بمختلف مناطق الحى ووفقا لتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق الاستدامة البيئية لرؤية مصر ٢٠٣٠

ضواحي بورسعيد  يضرب ولا يبالى ويداهم اكبر مخازن الفرزة بالحى 

كانت العزبي قادت حملة مكبرة ومشتركة شاركت فيها إدارات شئون البيئة، الإشغالات، تحسين البيئة، والحجز الإداري، استهدفت محال  ومخازن الفرزة المخالفة،وذلك بمنطقة حرفين فاطمة الزهراء وعلي قناة الاتصال 
 

 و قد أسفرت جهود الحملة مصادرة أجولة محملة بالفرزة والخردة، بالإضافة إلى هدم عشش للطيور وتخزين الفرزة والخردة،  وذلك في إطار جهود الحي المستمرة للقضاء على مصادر التلوث، وفرض هيبة الدولة، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مستخدمين سيارات ومعدات ولوادر الحى ٠
 

 وشددت العزبى على أنه لن يتهاون فى ملف مكافحة ظاهرة النباشين ومحلات الفرزة لما تسببه من تلوث بيئي و تشويه للمظهر الحضارى المنشود للحى 
 

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد فرز القمامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

سعر الذهب

تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

حالة الطقس

خلال الساعات المقبلة.. خريطة سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والمناطق الأكثر تأثرا

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

اجازة 25 يناير2026

موعد إجازة 25 يناير 2026.. هل يتم ترحيلها؟

حمدي فتحي يثير الجدل بعد تريند صلاح وحسام حسن

محترفان وربع .. حمدي فتحي يثير الجدل بعد تريند صلاح وحسام حسن

أحمد شوبير

التوقيع خلال ساعات.. أحمد شوبير يزف نبأ سارًا لجماهير الإسماعيلي

ترشيحاتنا

خضار شتوي رخيص يحمي الكبد من مخاطر عديدة

خضار شتوي رخيص يحمي الكبد من مخاطر عديدة.. ما هو؟

مونديال 2026

من المسح ثلاثي الأبعاد إلى غياب النجوم.. مونديال 2026 بين ثورة التكنولوجيا وصدمات الغياب

أمم أفريقيا

حاسوب عملاق يتنبأ ببطل كأس الأمم الأفريقية 2025.. من هو؟

بالصور

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

السبب وراء ظاهرة الديجافو

اتكرر قبل كدا.. خبيرة توضح التفسير العلمي لظاهرة الديجافو وتحسم الجدل حول أسبابها

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد