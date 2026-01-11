انطلاق الموجة 28 لإزالة التعديات على املاك الدولة جنوب بورسعيد

شنت الأجهزة التنفيذية جنوب بورسعيد حملة مكبرة لإزالة عدد من الأحواض السمكية المخالفة المقامة على حرم مصرف بحر البقر بمنطقة جنوب بورسعيد

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواجهة كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة، ومع بداية أعمال الموجة الثامنة والعشرين

إزالة عدد من الأحواض السمكية المخالفة على حرم مصرف بحر البقر بجنوب بورسعيد

وجاءت الحملة تحت قيادة أحمد زغلف رئيس حي الجنوب، وبمشاركة قوات الأمن ومديرية الزراعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وإزالة التعديات بالكامل بما يضمن الحفاظ على حرم المصرف ومنع أي أضرار بيئية أو زراعية

وأكد حي الجنوب أن الحملات مستمرة خلال الفترة المقبلة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتعليمات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، بعدم التهاون مع أي تعديات على أراضي الدولة والتصدي الحاسم لكافة المخالفات