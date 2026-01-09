رعاية بورسعيد تنفذ برنامجًا تدريبيًا لرفع كفاءة أفراد الأمن بالمنشآت الصحية

نفذت رعاية بورسعيد الصحية برنامج تدريبي متخصص لأفراد الأمن العاملين بمنشآت الهيئة بالمحافظة في إطار توجيهات الدكتور أحمد حسن سالم، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، وضمن جهود الفرع المستمرة للارتقاء بمنظومة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمنتفعين

ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز الدور المحوري لأفراد الأمن كأحد العناصر الأساسية في منظومة تقديم الخدمة الصحية، من خلال رفع كفاءتهم في تنظيم وضبط حركة وخط سير المنتفعين داخل المنشآت الصحية، بما يضمن انسيابية العمل، والحفاظ على النظام، وتسهيل حصول المنتفعين على الخدمات الطبية المختلفة.

رعاية بورسعيد الصحية تنفذ برنامجًا تدريبيًا لرفع كفاءة أفراد الأمن بالمنشآت الصحية

وتناول التدريب عددًا من المحاور الهامة، أبرزها آليات التواصل الفعّال مع المنتفعين، وأساليب التعامل الإنساني والمهني في مختلف المواقف، إلى جانب التعريف بحقوق وواجبات المريض، بما يسهم في تحسين تجربة المنتفع ورفع مستوى رضاه عن الخدمات المقدمة داخل منشآت الهيئة.

وقام بتنفيذ البرنامج التدريبي كل إبراهيم شلبي مدير إدارة الأمن بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد و العميد مصطفى أنسي مدير منطقة كير سيرفس للأمن والحراسة الدكتور رامي عزيز مدير إدارة التدريب بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد و الدكتورة إيمان صبري – نائب مدير إدارة رضا المنتفعين بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد

ويأتي هذا التدريب في إطار خطة فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد لتأهيل وتنمية العنصر البشري، وتعزيز ثقافة الجودة والانضباط داخل المنشآت الصحية، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة ومنظمة تليق بمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، وتدعم تحقيق أعلى معايير الأداء المؤسسي