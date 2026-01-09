تحرك عاجل لضواحى بورسعيد يوقف مخاطر محتملة.بتشميع محل مشويات اشتعلت مدخنته | صور

انتقلت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحى فى محافظة بورسعيد بشكل عاجل فور تلقي بلاغ من سكان عمارة رقم ٣ بمنطقة بنك الإسكان يفيد بوجود حريق بمدخنة محل للمأكولات، بما قد يشكل خطورة مباشرة على الأرواح والممتلكات.

جاء ذلك في إطار توجيهات معالى اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد بالتعامل الفوري والحاسم مع أي بلاغات تمس سلامة المواطنين، وسرعة الاستجابة لشكاوى الأهالي

وعلى الفور، انتقلت شيماء العزبي القائم بأعمال رئيس حي الضواحي إلى موقع البلاغ، في تواجد ميداني مباشر، وبحضور شرطة المرافق، والحماية المدنية، والمركز الموحد لإصدار تراخيص المحال العامة، حيث تم التعامل الفوري مع الحريق، والسيطرة عليه بالكامل، وتشميع المحل وإغلاقه فور ورود البلاغ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على شكوى السكان.

تحرك عاجل لضواحى بورسعيد يوقف مخاطر محتملة.بتشميع محل مشويات اشتعلت مدخنته

وأكدت شيماء العزبي أن سلامة المواطنين خط أحمر لا تهاون فيه، مشددة على أن الحي يتعامل بمنتهى الجدية مع أي شكاوى تمثل تهديدًا للأمن والسلامة العامة، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، وجارٍ استكمال باقي الإجراءات القانونية طبقًا للقانون، وعدم السماح بعودة النشاط إلا بعد توفيق الأوضاع والالتزام الكامل بالاشتراطات البيئية والأمنية.

يأتي هذا التحرك السريع في إطار نهج قيادة حي الضواحي في مواجهة المخاطر والأزمات بشكل فوري وفعّال، باعتباره أحد معايير الإدارة الرشيدة وتحقيق الأمن المجتمعي، ودعمًا لمحاور رؤية مصر 2030 الهادفة إلى توفير بيئة آمنة ومستدامة، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ورفع كفاءة الاستجابة للأزمات والطوارئ.