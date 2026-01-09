الرعاية الصحية تبحث خطة استغلال مركز بورسعيد للأشعة المقطعية والرنين

أجرى الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، يرافقه الدكتور أحمد حسن سالم، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، والدكتور محمد بدر ، مدير الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية برئاسة الهيئة وكلا من الدكتورة نهى الدغيدي نائب مدير الفرع ، والدكتورة سارة كراوية ، مدير المكتب الفني ،والدكتور محمد صبح ،مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع بورسعيد ، جولة تفقدية داخل "مركز بورسعيد للأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي" ، وذلك عقب نقل تبعيته إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية بفرع بورسعيد لتشغيله ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل .

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور احمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام علي مشروع التأمين الصحي الشامل، وفي إطار استكمال جولته الميدانية لمتابعة جاهزية المنشآت الصحية ودعم التشغيل الفعلي للخدمات التخصصية.

وأكد الدكتور أحمد حسن سالم، أن دمج مركز بورسعيد للأشعة ضمن الهيئة العامة للرعاية الصحية يمثل خطوة استراتيجية في مسار تطوير الخدمات التشخيصية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الأشعة تُعد أحد الأعمدة الرئيسية في دعم المنظومة العلاجية، خاصة في الحالات الطارئة والمعقدة، لما لها من دور محوري في سرعة ودقة التشخيص.

وأوضح أن هذه المتابعة تأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة الأداء، وتوحيد معايير الخدمة، وضمان استمرارية التشغيل على مدار الساعة، بما يحقق تجربة علاجية متكاملة للمنتفع داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص قيادة الهيئة العامة للرعاية الصحية على التواجد الميداني المستمر، ومتابعة عمليات الدمج والتشغيل من أرض الواقع، بما يعزز كفاءة الخدمات التشخيصية، ويضمن تقديم رعاية صحية حديثة، متكاملة، ومستدامة لأبناء محافظة بورسعيد.