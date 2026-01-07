جهود ميدانية مستمرة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة بضواحي بورسعيد |شاهد

تابعت شيماء العزبي القائم بأعمال رئيس حي الضواحى، بمحافظة بورسعيد تواصل شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة المسند إليها أعمال منظومة النظافة تنفيذ حملات موسعة لرفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة العامة بنطاق الحي.

وشهد اليوم انتشارًا مكثفًا لفرق العمل التابعة للشركة بجميع مناطق حي الضواحى، حيث تم رفع تجمعات القمامة والمخلفات، وتجريف الرمال المتراكمة بجوار الأرصفة، إلى جانب أعمال الكنس اليدوي والآلي،باستخدام المعدات والسيارات واللوادر وذلك في إطار خطة شاملة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين البيئة بجميع مناطق وشوراع الحى و تنفيذ أعمال نظافة متنوعة بمناطق متفرقة بنطاق الحي لرفع كفاءة المنظومة وتحسين المظهر الحضاري.

جهود ميدانية مستمرة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة بضواحي بورسعيد

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، برفع كفاءة منظومة النظافة العامة بجميع أحياء المحافظة

وأكدت رئاسة حي الضواحى أن أعمال النظافة تتم بالتنسيق الكامل والمتابعة المستمرة من الحي، لضمان تحقيق أعلى مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما يحقق الانضباط والانتشار الشامل بكافة الشوارع والمناطق دون استثناء.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة النظافة عن تخصيص الخط الساخن (17696) لتلقي شكاوى وملاحظات المواطنين الخاصة بأعمال النظافة، وذلك في إطار تعزيز التواصل المجتمعي والاستجابة السريعة لمطالب المواطنين.

وتأتي هذه الجهود ضمن تطبيق الخطة الموضوعة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة بحي الضواحى، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المدرجة ضمن رؤية مصر 2030، بما يساهم في تحسين جودة الحياة والحفاظ على البيئة، لصالح المواطنين والأجيال القادمة.