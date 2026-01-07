قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد تحذر: موجة جديدة من انخفاض شديد في الحرارة
موتورولا تكشف عن منتجات جديدة في معرض CES 2026
انتر ميلان يهزم بارما 2-0 ويتصدر الدوري الايطالي
الدوري الإنجليزي| بورنموث يفوز على توتنهام بثلاثية
بنمو 83%.. حجم الأوراق المخصمة تقارب 102 مليار جنيه في 10 أشهر
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم في بني سويف
رافينها: صنعنا الفوز بأيدينا وجاهزون لأي منافس في نهائي السوبر الإسباني
هند الضاوي: ترامب أتلف الديمقراطية الأمريكية.. وخطف مادورو عنوان لفوضى السياسة
التعادل السلبي يحسم لقاء كريستال بالاس وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي
بـ 10 لاعبين فقط.. تشيلسي يخسر بثنائية من فولهام في الدوري الإنجليزي
أصوله فلسطينية.. الرئيس الهندوراسي المنتخب يزور إسرائيل قبل تنصيبه الرسمي
مانشستر سيتي يتعادل مع برايتون 1-1 في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جهود ميدانية مستمرة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة بضواحي بورسعيد |شاهد

جهود ميدانية مستمرة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة بضواحي بورسعيد
جهود ميدانية مستمرة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة بضواحي بورسعيد
محمد الغزاوى

تابعت شيماء العزبي القائم بأعمال رئيس حي الضواحى، بمحافظة بورسعيد تواصل شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة  المسند إليها أعمال منظومة النظافة  تنفيذ حملات موسعة لرفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة العامة بنطاق الحي.

وشهد اليوم انتشارًا مكثفًا لفرق العمل التابعة للشركة بجميع مناطق حي الضواحى، حيث تم رفع تجمعات القمامة والمخلفات، وتجريف الرمال المتراكمة بجوار الأرصفة، إلى جانب أعمال الكنس اليدوي والآلي،باستخدام المعدات والسيارات واللوادر وذلك في إطار خطة شاملة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين البيئة بجميع مناطق وشوراع الحى و تنفيذ أعمال نظافة متنوعة بمناطق متفرقة بنطاق الحي لرفع كفاءة المنظومة وتحسين المظهر الحضاري.

جهود ميدانية مستمرة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة بضواحي بورسعيد 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، برفع كفاءة منظومة النظافة العامة بجميع أحياء المحافظة

وأكدت رئاسة حي الضواحى أن أعمال النظافة تتم بالتنسيق الكامل والمتابعة المستمرة من الحي، لضمان تحقيق أعلى مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما يحقق الانضباط والانتشار الشامل بكافة الشوارع والمناطق دون استثناء.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة النظافة عن تخصيص الخط الساخن (17696) لتلقي شكاوى وملاحظات المواطنين الخاصة بأعمال النظافة، وذلك في إطار تعزيز التواصل المجتمعي والاستجابة السريعة لمطالب المواطنين.

وتأتي هذه الجهود ضمن تطبيق الخطة الموضوعة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة بحي الضواحى، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المدرجة ضمن رؤية مصر 2030، بما يساهم في تحسين جودة الحياة والحفاظ على البيئة، لصالح المواطنين والأجيال القادمة.

بورسعيد محافظة بورسعيد ضواحى بورسعيد النظافة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

أمطار

سحب منخفضة وصقيع.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

ترشيحاتنا

الدكتور عمرو الورداني

عمرو الورداني: الاحتفال بميلاد السيد المسيح تجديد للوعي بنور نبي من أنبياء الله

الصلاة

هل تصح صلاة المغرب قضاء بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الإفتاء يجيب

دار الإفتاء

أمين الإفتاء: أرباح الودائع البنكية حلال ويجوز للإنسان الانتفاع بها

بالصور

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات فورد فوكس موديل 2017

فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏
فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏
فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏

الفرق بين اليوسفى والبرتقال.. أيهما افضل لإنقاص الوزن وللمناعة

البرتقال واليوسفى
البرتقال واليوسفى
البرتقال واليوسفى

بعد إصابة لقاء سويدان به.. كيف تحمي نفسك من شلل الوجه؟

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

رابطة تجار سيارات مصر تطلق مبادرة «مصر أجمل» وتعلن خطوات عاجلة لحل أزمة إغلاق المعارض

رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات

فيديو

نانسي عجرم

التفاهم بقى تهمة.. نانسي عجرم تكسر الصمت وترد على شائعة طلاقها‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد