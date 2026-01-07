محافظ بورسعيد لصدى البلد: وحدة الصف الوطني ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية

استقبل اللواء حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، المهنئين بعيد الميلاد المجيد من القيادات التنفيذية والأمنية ونواب محافظة بورسعيد، وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة.





محافظ بورسعيد يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد من القيادات التنفيذية والأمنية ونواب المحافظة

وخلال اللقاء، أعرب محافظ بورسعيد عن خالص شكره وتقديره للقيادات التنفيذية والأمنية و النواب على هذه اللفتة الطيبة، مؤكدًا أن هذه المناسبات الوطنية والدينية تعكس روح المحبة والتماسك والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد، وتُجسد قيم التسامح والتعايش المشترك التي يتميز بها الشعب المصري عبر تاريخه.

وقال محافظ بورسعيد لصدى البلد كل سنة وبورسعيد بخير مصر قادرة بحكمة قائدها ووحدة شعبها عبور المِحن.

وأكد المحافظ أن وحدة الصف الوطني هي الركيزة الأساسية لاستقرار الدولة واستكمال مسيرة التنمية، مشيدًا بالدور المهم الذي تقوم به مختلف الأجهزة التنفيذية والأمنية في خدمة المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار المحافظة.