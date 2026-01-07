قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الإيراني يحث قوات الأمن على عدم استهداف المتظاهرين
سوريا .. هروب معتقلين من سجن في منطقة الشقيف بمدينة حلب
شعبة الاتصالات توضح حقيقة ارتفاع أسعار كروت الشحن والهواتف مع بداية 2026
محافظ الدقهلية: توجيه حصص دقيق المخابز المخالفة لمخبز المحافظة الجديد
أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء
ياسر حسان: أنا أقرب المرشحين لحل كل مشاكل الوفد مع تقديري لكافة الأسماء المطروحة
أسعار السمك في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
لعبة «روبلوكس».. مخاطر رقمية تهدد القيم وسلامة الأطفال
لعب عيال يشعل معركة بالأسلحة بين 12 شخصا بالوراق
مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى
الاحتلال يبلغ 37 مؤسسة دولية تعمل في المجال الإنساني بوقف عملها
الرئيس الأوكراني يصل قبرص في أول زيارة له منذ بدء العمليات العسكرية الروسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد لصدى البلد: وحدة الصف الوطني ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية

محافظ بورسعيد يستقبل المهنئين بعيد الميلاد
محافظ بورسعيد يستقبل المهنئين بعيد الميلاد
محمد الغزاوى

استقبل اللواء حرب  محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، المهنئين بعيد الميلاد المجيد من القيادات التنفيذية والأمنية ونواب محافظة بورسعيد، وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة.


 

محافظ بورسعيد يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد من القيادات التنفيذية والأمنية ونواب المحافظة

وخلال اللقاء، أعرب محافظ بورسعيد عن خالص شكره وتقديره للقيادات التنفيذية والأمنية و النواب على هذه اللفتة الطيبة، مؤكدًا أن هذه المناسبات الوطنية والدينية تعكس روح المحبة والتماسك والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد، وتُجسد قيم التسامح والتعايش المشترك التي يتميز بها الشعب المصري عبر تاريخه.

وقال محافظ بورسعيد  لصدى البلد كل سنة وبورسعيد بخير مصر قادرة بحكمة قائدها ووحدة شعبها عبور المِحن.

وأكد المحافظ أن وحدة الصف الوطني هي الركيزة الأساسية لاستقرار الدولة واستكمال مسيرة التنمية، مشيدًا بالدور المهم الذي تقوم به مختلف الأجهزة التنفيذية والأمنية في خدمة المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار المحافظة.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد عيد الميلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

محمد صلاح

محمد صلاح يُوضّح الحقيقة للاعبين.. ويسعى لرفع الضغط قبل موقعة كوت ديفوار

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

ناقلة نفط

غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

مشغولات ذهبية

عقب وتيرة من الارتفاعات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

طارق يحيى

إحنا بنهزر ولا إيه .. طارق يحيى يفتح النار على إدارة الزمالك بسبب طارق مصطفى

ترامب

ترامب: فنزويلا ستسلّم واشنطن قرابة 50 مليون برميل نفط

عيدروس الزبيدي

التحالف العربي باليمن: «الزبيدي» هرب إلى مكان غير معلوم دون إبلاغ المجلس الانتقالي الجنوبي

ترشيحاتنا

وزيرا الكهرباء والبترول

وزيرا الكهرباء والبترول يبحثان خطة العمل المشترك وتوفير الوقود لتحقيق الاستقرار للشبكة صيفا

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري في زيارة إلى محافظة السويس

الدكتور سويلم يتفقد حالة المنظومة المائية بمحافظة السويس

الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

المشرف العام على «القومي لذوي الإعاقة» تهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

بالصور

مش تعبانة أنا مُنهكة.. علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها

علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها
علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها
علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملةً لمسلسل مناعة وقنوات العرض

هند صبري
هند صبري
هند صبري

فرق السن في الزواج .. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟

فرق السن في الزواج.. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟
فرق السن في الزواج.. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟
فرق السن في الزواج.. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع دون زيادة وزن

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن
سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن
سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد