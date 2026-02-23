قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: على المكسيك تكثيف جهودها لمكافحة عصابات المخدرات
ترتيب الدوري المصري قبل موقعة الأهلي وسموحة اليوم
وزير الخارجية الأمريكي يؤجل زيارته لإسرائيل وسط استعدادات لهجوم محتمل على إيران
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
بتلعب فى الكهربا.. اعترافات المتهمة بالتعدي على طفلتها الصغيرة بالضرب
محافظة القاهرة توضح حقيقة قرار الاستيلاء المؤقت على مدرسة المنيرة الرسمية للغات
بعد نشر صدى البلد.. رفع آثار انقلاب سيارة نقل بطريق بلبيس السلام
الأعذار المبيحة للإفطار في رمضان .. 6 أمور تُبيح عدم الصيام ولا إثم عليك
الصومال تعرض على أمريكا استخدام مطاراتها وموانيها لأغراض عسكرية
حريق كبير في محطة توليد الكهرباء بطهران إثر وقوع انفجار داخل المنشأة
قبل انطلاق المدفع بثوانٍ.. شباب سوهاج يطعمون الصائمين في قلب الزحام
الجرام يقترب من 8000.. الذهب يسجل أعلى أسعار اليوم الإثنين في مصر
محافظات

"إعلام الخارجة" ينظم ندوة تثقيفية عن الشراكة الزوجية بين المودة والإنسانية

جانب من الندوه
جانب من الندوه

عقدت إدارة إعلام الوادي الجديد ندوة إعلامية بعنوان "الشراكة الزوجية بين المودة والإنسانية"، تحت إشراف السيد حمدي سعيد رئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد، بمقر كلية البنات الأزهرية بالخارجة، والتي شارك فيها طالبات الكلية، وأدارت اللقاء الإعلامية دعاء سعد بإدارة إعلام الوادي الجديد، وتحت إشراف السيدة أزهار عبد العزيز مدير إدارة الإعلام.

 حملة "تنمية الأسرة استثمار لبكرة"

يأتي هذا في إطار الحملة التوعوية "تنمية الأسرة استثمار لبكرة" التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى، وتحدث في الندوة الدكتور عادل عبده محمود عميد كلية البنات الأزهرية والمشرف على معهد التمريض الأزهري.

التركيز على قضايا التوعية السكانية وتمكين المرأة

افتتحت الندوة الإعلامية دعاء سعد موضحة دور قطاع الإعلام الداخلي في التركيز على قضايا التوعية السكانية، وتمكين المرأة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وأشارت إلى أن الحملة تهدف إلى تعزيز التغذية العلاجية، وحماية صحة الأم والطفل، والتوعية بأسس بناء أسرة قوية لضمان أجيال تشارك بفاعلية في بناء الوطن.

 أسس الأسرة في الإسلام

وتحدث الدكتور عادل عبده عن دعائم الأسرة في الإسلام موضحًا بعض العناصر منها أسس بناء الأسرة في الإسلام، معايير اختيار الزوج والزوجة، الخطبة في الإسلام، حقوق الزوج والزوجة وواجباتهم تجاه الأسرة، أساليب الحفاظ على الاستقرار الأسري.

مظاهر الاحترام وأسباب فقدانه بين الزوجين

كما تحدث عن مظاهر الاحترام بين الزوجين والتي منها الاستماع الجيد، الاعتراف بالخطأ والاعتذار، وشرح أسباب فقدان الاحترام بين الزوجين والمتمثلة في تراكم الخلافات والمشاكل، غياب التواصل الجيد والتفاهم.

مناقشات حول القوامة والمغالاة في المهور

وفي نهاية اللقاء تحدث عن تكريم المرأة في الإسلام من خلال الحقوق التي منحها لها، ودار أثناء الندوة التثقيفية بعض المناقشات حول مفهوم القوامة والطاعة، والمغالاة في المهور وطرق الحد منها.

الوادي الجديد

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

كهربا

محمود كهربا: نسخة النهاردة متعرفش تستسلم

الكلى

كيف تحافظ على صحة الكلى أثناء صيام شهر رمضان؟ طبيب يكشف

سيف زاهر

شرط زد لحصول الزمالك على تذاكر إضافية لمباراتهما في الدوري

طريقة كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي

طبق جانبى لعزومات.. كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي

توك توك

حملات مكبرة للقضاء نهائياً على انتشار التوك توك غير المرخص بالشرقية

اطعمة تساعد على الشبع والحفاظ على الوزن المثالى..

أطعمة تساعد على الشبع والحفاظ على الوزن المثالى

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

