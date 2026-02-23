"إعلام الخارجة" ينظم ندوة تثقيفية عن الشراكة الزوجية بين المودة والإنسانية

عقدت إدارة إعلام الوادي الجديد ندوة إعلامية بعنوان "الشراكة الزوجية بين المودة والإنسانية"، تحت إشراف السيد حمدي سعيد رئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد، بمقر كلية البنات الأزهرية بالخارجة، والتي شارك فيها طالبات الكلية، وأدارت اللقاء الإعلامية دعاء سعد بإدارة إعلام الوادي الجديد، وتحت إشراف السيدة أزهار عبد العزيز مدير إدارة الإعلام.

حملة "تنمية الأسرة استثمار لبكرة"

يأتي هذا في إطار الحملة التوعوية "تنمية الأسرة استثمار لبكرة" التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى، وتحدث في الندوة الدكتور عادل عبده محمود عميد كلية البنات الأزهرية والمشرف على معهد التمريض الأزهري.

التركيز على قضايا التوعية السكانية وتمكين المرأة

افتتحت الندوة الإعلامية دعاء سعد موضحة دور قطاع الإعلام الداخلي في التركيز على قضايا التوعية السكانية، وتمكين المرأة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وأشارت إلى أن الحملة تهدف إلى تعزيز التغذية العلاجية، وحماية صحة الأم والطفل، والتوعية بأسس بناء أسرة قوية لضمان أجيال تشارك بفاعلية في بناء الوطن.

أسس الأسرة في الإسلام

وتحدث الدكتور عادل عبده عن دعائم الأسرة في الإسلام موضحًا بعض العناصر منها أسس بناء الأسرة في الإسلام، معايير اختيار الزوج والزوجة، الخطبة في الإسلام، حقوق الزوج والزوجة وواجباتهم تجاه الأسرة، أساليب الحفاظ على الاستقرار الأسري.

مظاهر الاحترام وأسباب فقدانه بين الزوجين

كما تحدث عن مظاهر الاحترام بين الزوجين والتي منها الاستماع الجيد، الاعتراف بالخطأ والاعتذار، وشرح أسباب فقدان الاحترام بين الزوجين والمتمثلة في تراكم الخلافات والمشاكل، غياب التواصل الجيد والتفاهم.

مناقشات حول القوامة والمغالاة في المهور

وفي نهاية اللقاء تحدث عن تكريم المرأة في الإسلام من خلال الحقوق التي منحها لها، ودار أثناء الندوة التثقيفية بعض المناقشات حول مفهوم القوامة والطاعة، والمغالاة في المهور وطرق الحد منها.