محافظ الغربية: العمل من أول دقيقة.. ورضا المواطن هو معيار النجاح.. صور

يواصل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، عقد لقاءات عمل يومية منفردة مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، إلى جانب مديري المديريات الخدمية ومديري الإدارات بالديوان العام، وذلك لليوم الثاني على التوالي، في سلسلة اجتماعات مكثفة تستهدف مراجعة كل ملف على حدة، والوقوف بدقة على التحديات القائمة، ووضع حلول عملية وفورية، مع تحديد رؤية واضحة لمراحل العمل المقبلة، تأكيدًا على أن المواطن يأتي في صدارة الأولويات وأن العمل يبدأ من الدقيقة الأولى دون تأجيل أو إرجاء.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال هذه اللقاءات، استمع المحافظ بصورة مباشرة ومفصلة إلى عرض شامل من كل مسؤول تنفيذي حول موقف المشروعات الجارية ونسب التنفيذ الفعلية ومعدلات الأداء، إلى جانب استعراض المعوقات الإدارية أو الفنية أو التمويلية التي قد تعترض بعض القطاعات، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب وضوحًا كاملًا في الرؤية وسرعة في التحرك، والتعامل الحاسم مع أية تحديات تعرقل تقديم خدمة لائقة للمواطن. وشدد على أن التواصل المباشر والمنفرد مع كل مسؤول يمنح صورة دقيقة عن الواقع على الأرض، ويساعد في اتخاذ قرارات مدروسة تحقق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية أن معيار التقييم الأول والأخير لأي مسؤول هو مدى رضا المواطن عن مستوى الخدمة المقدمة، موضحًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم كل قيادة تنفيذية تسعى بجدية لتطوير الأداء وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات، وأنه في المقابل لن يكون هناك تهاون مع أي تقصير يمس حقوق المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الاجتماعات لا تقتصر على رصد المشكلات فقط، بل تمتد إلى بحث سبل تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل كل مركز ومدينة، سواء من خلال استثمار المقومات النسبية، أو تحسين آليات إدارة الموارد، أو رفع كفاءة الخدمات الجماهيرية، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة لصالح أبناء الغربية.

حل مشكلات المواطنين

كما وجّه بضرورة الوجود الميداني المستمر لكافة القيادات التنفيذية، والمتابعة اليومية للملفات الحيوية، والتفاعل الفوري مع شكاوى المواطنين، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة التنفيذية، في إطار العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق نتائج واقعية ومستدامة.