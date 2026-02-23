قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: على المكسيك تكثيف جهودها لمكافحة عصابات المخدرات
ترتيب الدوري المصري قبل موقعة الأهلي وسموحة اليوم
وزير الخارجية الأمريكي يؤجل زيارته لإسرائيل وسط استعدادات لهجوم محتمل على إيران
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
بتلعب فى الكهربا.. اعترافات المتهمة بالتعدي على طفلتها الصغيرة بالضرب
محافظة القاهرة توضح حقيقة قرار الاستيلاء المؤقت على مدرسة المنيرة الرسمية للغات
بعد نشر صدى البلد.. رفع آثار انقلاب سيارة نقل بطريق بلبيس السلام
الأعذار المبيحة للإفطار في رمضان .. 6 أمور تُبيح عدم الصيام ولا إثم عليك
الصومال تعرض على أمريكا استخدام مطاراتها وموانيها لأغراض عسكرية
حريق كبير في محطة توليد الكهرباء بطهران إثر وقوع انفجار داخل المنشأة
قبل انطلاق المدفع بثوانٍ.. شباب سوهاج يطعمون الصائمين في قلب الزحام
الجرام يقترب من 8000.. الذهب يسجل أعلى أسعار اليوم الإثنين في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية: العمل من أول دقيقة.. ورضا المواطن هو معيار النجاح.. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

يواصل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، عقد لقاءات عمل يومية منفردة مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، إلى جانب مديري المديريات الخدمية ومديري الإدارات بالديوان العام، وذلك لليوم الثاني على التوالي، في سلسلة اجتماعات مكثفة تستهدف مراجعة كل ملف على حدة، والوقوف بدقة على التحديات القائمة، ووضع حلول عملية وفورية، مع تحديد رؤية واضحة لمراحل العمل المقبلة، تأكيدًا على أن المواطن يأتي في صدارة الأولويات وأن العمل يبدأ من الدقيقة الأولى دون تأجيل أو إرجاء.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال هذه اللقاءات، استمع المحافظ بصورة مباشرة ومفصلة إلى عرض شامل من كل مسؤول تنفيذي حول موقف المشروعات الجارية ونسب التنفيذ الفعلية ومعدلات الأداء، إلى جانب استعراض المعوقات الإدارية أو الفنية أو التمويلية التي قد تعترض بعض القطاعات، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب وضوحًا كاملًا في الرؤية وسرعة في التحرك، والتعامل الحاسم مع أية تحديات تعرقل تقديم خدمة لائقة للمواطن. وشدد على أن التواصل المباشر والمنفرد مع كل مسؤول يمنح صورة دقيقة عن الواقع على الأرض، ويساعد في اتخاذ قرارات مدروسة تحقق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد محافظ الغربية أن معيار التقييم الأول والأخير لأي مسؤول هو مدى رضا المواطن عن مستوى الخدمة المقدمة، موضحًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم كل قيادة تنفيذية تسعى بجدية لتطوير الأداء وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات، وأنه في المقابل لن يكون هناك تهاون مع أي تقصير يمس حقوق المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الاجتماعات لا تقتصر على رصد المشكلات فقط، بل تمتد إلى بحث سبل تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل كل مركز ومدينة، سواء من خلال استثمار المقومات النسبية، أو تحسين آليات إدارة الموارد، أو رفع كفاءة الخدمات الجماهيرية، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة لصالح أبناء الغربية. 

حل مشكلات المواطنين 

كما وجّه بضرورة الوجود الميداني المستمر لكافة القيادات التنفيذية، والمتابعة اليومية للملفات الحيوية، والتفاعل الفوري مع شكاوى المواطنين، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة التنفيذية، في إطار العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق نتائج واقعية ومستدامة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل حل مشكلات المواطنين تحسين خدمات المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

كهربا

محمود كهربا: نسخة النهاردة متعرفش تستسلم

الكلى

كيف تحافظ على صحة الكلى أثناء صيام شهر رمضان؟ طبيب يكشف

سيف زاهر

شرط زد لحصول الزمالك على تذاكر إضافية لمباراتهما في الدوري

ترشيحاتنا

سؤال الطفلة هاجر

متى نزلت الكتب السماوية وكم عدد أنبياء بني إسرائيل؟ أحمد عصام فرحات يرد

فضائل شهر رمضان

فضائل شهر رمضان.. 22 مكافأة ربانية لمن صامه إيماناً واحتساباً

الجامع الأزهر

الجامع الأزهر: الصوم سرّ بين العبد وربه واختصه الله بعظيم الجزاء والتشريف

بالصور

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

بعد نشر صدى البلد.. رفع آثار انقلاب سيارة نقل بطريق بلبيس السلام

رفع اثار الحادث
رفع اثار الحادث
رفع اثار الحادث

طبق جانبى لعزومات.. كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي

طريقة كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي
طريقة كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي
طريقة كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي

حملات مكبرة للقضاء نهائياً على انتشار التوك توك غير المرخص بالشرقية

توك توك
توك توك
توك توك

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد