الأرصاد تُحذر من شبورة مائية تحجب الرؤية على طرق القاهرة وشمال الصعيد ووسط سيناء
البيت الأبيض: الاستحواذ على جرينلاند أولوية للأمن القومي الأمريكي .. وأوروبا ترد بحزم
الرئيس السيسي خلال التهنئة بعيد الميلاد: "وصيتي لكم ألا يحاول أحد أن يفرقنا.. وقداسة البابا له تقدير خاص واحترام كبير"
رهن قرار الرئيس | محمود فوزي : مجلس النواب الجديد جاهز للانعقاد 12 يناير
منافس مصر.. كوت ديفوار تعبر بوركينا فاسو بثلاثية وتضرب موعدا مع الفراعنة
محمد أبو العينين يهنئ البابا تواضروس والشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد
عقوبة تطاير حمولة السيارة أو تساقطها على الطريق بتعديلات المرور الجديدة
محادثات بين واشنطن وكاراكاس لاستئناف تصدير النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة
موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية
محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد في بطولة أمم إفريقيا.. ما هو؟
لو هتسافر .. كيفية استخراج شهادة تحركات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

33.5 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد 6 يناير لبضائع راكدة بجمارك بورسعيد ودمياط

سيارات
محمد يحيي

أقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك بورسعيد برئاسة محمد النوتى والإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط برئاسة نبيل بدر بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الثلاثاء الموافق 6 يناير 2026 بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة ، لبيع عدد 113 من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بالجمارك.

جاء ذلك تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد 20 لوط سيارات بمبلغ ١١ مليون و٩١٩ ألف  جنيه ، وبيع ٢٠ لوط بضائع جمارك بمبلغ ٢١ مليون و ٦٠٦ ألف و٤٠٠ جنيه ، بإجمالى عدد لوطات مباعة ٤٠ لوط سيارات وبضائع ، بمبلغ إجمالى 33 مليون و525 ألف و400 جنيه.

جمارك بورسعيد جمارك دمياط السيارات البضائع الجمارك

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

القوات المسلحة

100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

لحظة القبض على إسلام كابونجا

ننشر صور لحظة القبض على مطرب المهرجانات إسلام كابونجا

لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

أصداء أزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف على صفيح ساخن.. والنجوم يدعمونها "القصة الكاملة"

حادث شق التعبان

بعد مصرع شخص وإصابة 4 وتدمير 7 سيارات.. معاينة حادث شق التعبان تكشف تفاصيل مثيرة

التهنئة بعيد الميلاد المجيد

محافظ أسيوط يزور الدير المُحرق للتهنئة بعيد الميلاد | صور

الدكتور سامي فوزي

رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك في قداس عيد الميلاد بالعاصمة

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال عيد الميلاد بكنيسة مصر الجديدة

بالصور

محافظ الشرقية يطمئن على أعمال إصلاح الهبوط المحدود بالبلاطة العلوية بكوبري الصاغة بالزقازيق

صيانة

قضم الأظافر رسالة صامتة من العقل .. احذر تجاهلها

قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق

اختبار منزلي بسيط يكشف إصابتك بمرض الخرف مبكرًا .. في اليد

أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف

فوائد صحية تجعلك تذهب إلى الساونا .. تحميك من الإصابة بأمراض مزمنة

أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا

نيللي كريم

الباشا باشا .. حسن شاكوش يغني لـ نيللي كريم | فيديو

معركة قانونية

استيلاء واعتداءات بالقوة… مهندس يكشف كيف تحول خلاف أسري لمعركة قانونية طويلة

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

