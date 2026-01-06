33.5 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد 6 يناير لبضائع راكدة بجمارك بورسعيد ودمياط

أقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك بورسعيد برئاسة محمد النوتى والإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط برئاسة نبيل بدر بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الثلاثاء الموافق 6 يناير 2026 بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة ، لبيع عدد 113 من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بالجمارك.

جاء ذلك تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد 20 لوط سيارات بمبلغ ١١ مليون و٩١٩ ألف جنيه ، وبيع ٢٠ لوط بضائع جمارك بمبلغ ٢١ مليون و ٦٠٦ ألف و٤٠٠ جنيه ، بإجمالى عدد لوطات مباعة ٤٠ لوط سيارات وبضائع ، بمبلغ إجمالى 33 مليون و525 ألف و400 جنيه.