الخميس.. مزاد علني لبيع 132 سيارات من مصادرات الجمارك.. تفاصيل التقديم

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عقد جلسة مزاد علني لبيع سيارات مخزنة بمخازن جمارك الإسكندرية والقاهرة والسلوم ، الخميس المقبل بقاعة نادى الجيزة الرياضى شارع البحر الأعظم .

وأكد تقرير صادر عن مصلحة الجمارك أن المزاد يتضمن بيع ١٣٢ من لوطات السيارات المخزنة بجمارك القاهرة والإسكندرية والسلوم.

وأوضحت المصلحة أن السيارات المقرر بيعها في جلسة المزاد هي واردة من الخارج من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك .

تتضمن السيارات المعروضة للمزاد سيارات ملاكي س وبيك آب و ميكروباص ماركات وموديلات وطرازات وأنواع متنوعة ومختلفة وتشمل أنواع (بورش كايين وBMW وفولفو وكاديلاك ومرسيدس و هيونداي واسكودا اوكتافيا و فولكس بيتلز وبورش كايين وأودى وبروتون و شيفروليه وكيا كرنفال وتويوتا وجيب شيروكي و جاجوار و نيسان التيما وفورد اكسبلورر ولينكولن وفولفو و هامر H2 و كرايسلر ورانج روفر ولاندكروزر ودودج وكريزلر وهوندا وميتسوبيشي ... وغيرها) .

شروط المزاد

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بأبراج وزارة المالية - امتداد شارع رمسيس برج رقم ۲.

ويمكن معاينة السيارات بساحات مخازن جمارك السيارات بالإسكندرية والسلوم ومطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا وخلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد .

ويسقط حق أصحاب المهامل مالم يتم سحبها قبل اعتماد جلسة المزاد والبضائع منها يباع برسم الوارد والبعض برسم الصادر .

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها ( التجار ) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات .

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عمولة والمعاينة أساس البيع .