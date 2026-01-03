الخميس.. مزاد علني لبيع 132 سيارات من مصادرات الجمارك.. تفاصيل التقديم

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ أسيوط يتابع غلق لجان انتخابات اليوم الأول لجولة الإعادة
الرئيس السيسي ونظيره الجامبي يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية والتعليمية
عمليات بالغة التعقيد .. الرعاية الصحية: مفيش مواطن هيشيل هم العلاج
سائح إنجليزي مريض بمستشفى الكرنك: الخدمة الصحية هنا أفضل من إنجلترا
شبكة تجسس ومعلومات حاسمة.. تفاصيل عملية استخباراتية قادت إلى القبض على مادورو
أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 3 يناير 2026 في محطات الوقود بمصر
قائمة شباب بيراميدز في مواجهة مودرن سبورت بكأس العاصمة
الوطنية للانتخابات: ساعات حاسمة قبل غلق باب التصويت.. وتلقي 28 شكوى عبر الخط الساخن
التقديم يبدأ غدا.. شروط مسابقة الأم المثالية 2026
هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر القومي" يدين الغطرسة الأمريكية فى ظل استمرارها انتهاك القانون وسيادة الدول
وزير الإسكان: حياة كريمة تغير وجه الريف المصري بتوفير خدمات متكاملة ومدارس ووحدات صحية
اقتصاد

الخميس.. مزاد علني لبيع 132 سيارة من مصادرات الجمارك.. تفاصيل التقديم

سيارات الجمارك
محمد يحيي

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عقد جلسة مزاد علني لبيع سيارات مخزنة بمخازن جمارك الإسكندرية والقاهرة والسلوم ، الخميس المقبل بقاعة نادى الجيزة الرياضى شارع البحر الأعظم .

وأكد تقرير صادر عن مصلحة الجمارك أن المزاد يتضمن بيع ١٣٢ من لوطات السيارات المخزنة بجمارك القاهرة والإسكندرية والسلوم.

وأوضحت المصلحة أن السيارات المقرر بيعها  في جلسة المزاد هي واردة من الخارج من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك  .

تتضمن السيارات المعروضة للمزاد سيارات ملاكي س وبيك آب و ميكروباص ماركات وموديلات وطرازات وأنواع متنوعة ومختلفة وتشمل أنواع (بورش كايين وBMW  وفولفو  وكاديلاك ومرسيدس و هيونداي واسكودا اوكتافيا و فولكس بيتلز وبورش كايين وأودى وبروتون و شيفروليه وكيا كرنفال وتويوتا وجيب شيروكي و جاجوار و نيسان التيما  وفورد اكسبلورر ولينكولن وفولفو  و هامر H2 و كرايسلر ورانج روفر ولاندكروزر ودودج وكريزلر وهوندا وميتسوبيشي  ... وغيرها) .

شروط المزاد

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بالهيئة العامة للخدمات الحكومية  بأبراج وزارة المالية - امتداد شارع رمسيس برج رقم ۲.

ويمكن معاينة السيارات بساحات مخازن جمارك السيارات بالإسكندرية والسلوم ومطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا وخلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد .

ويسقط حق أصحاب المهامل مالم يتم سحبها قبل اعتماد جلسة المزاد والبضائع منها يباع برسم الوارد والبعض برسم الصادر .

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها ( التجار ) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات .

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده  وبدون عمولة والمعاينة أساس البيع .

مصلحة الجمارك جمارك السلوم جمارك القاهرة جمارك الإسكندرية مزاد لبيع سيارات جمارك السيارات اخبار مصر مال واعمال سيارات مخزنة

