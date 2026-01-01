قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الدولار اليوم الخميس الأول من يناير 2026

سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

يرصد “صدى البلد” سعر الدولار في البنوك خلال أول أيام العام الميلادي الجديد، الخميس 1 يناير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التنمية الصناعية لنحو 47.69 جنيه للشراء و47.79 جنيه للبيع.

وتباين سعر الدولار الأمريكي ارتفاعا وانخفاضا في بنوك (قناة السويس، بنك الشركة المصرفية العربية، مصرف أبوظبي الإسلامي، الإسكندرية، مصر، الأهلي، ميد بنك، العربي الأفريقي، قطر الوطني) لنحو  47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الكويت الوطني، المصرف العربي) نحو 47.64 جنيه للشراء و47.74 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك المصري لتنمية الصادرات لنحو  47.63 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (فيصل الإسلامي، المصرف المتحد، الإسكندرية، المصري الخليجي) لنحو 47.62 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الأهلي الكويتي لنحو  47.61 جنيه للشراء و47.71 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (إتش إس بي سي HSBC، التجاري الدولي CIB، نكست، الأهلي المتحد، البركة، أبو ظبي التجاري، القاهرة) لنحو 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك كريدي أجريكول ليسجل 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (العقاري المصري العربي، التعمير والإسكان) لنحو 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الإمارات دبي الوطني،  أبو ظبي الأول)  لنحو 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل سعر الدولار  في البنك المركزي اليوم لنحو 47.60 جنيه للشراء و 47.74 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدولار اليوم الخميس نحو 47.67 جنيه

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الخميس

نحو 47.69 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار  اليوم الخميس

47.65 جنيه للبيع 

اليوم إجازة رسمي في البنوك

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل في الجهاز المصرفي في البنوك المصرية، اليوم الخميس، بسبب انتهاء السنة المالية في البنوك.

سعر الدولار سعر الدولار اليوم العام الميلادي الجديد الدولار البنوك

تويوتا تودع المفتاح التقليدي وتدخل العصر الرقمي مع مفاتيح أبل الذكية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة؟

مختلفة وجميلة.. طريقة عمل كب كيك البرتقال

أسعار ومواصفات ميتسوبيشي إكسباندر في السوق المصري

