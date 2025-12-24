قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: لا أعباء جديدة على المواطنين في مراجعات صندوق النقد
الرئيس السيسي يوفد أمناء رئاسة الجمهورية لتهنئة الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد
وزير المالية: أداء الاقتصاد المصري أفضل خلال عام 2026
رئيس الوزراء يتابع جهود صياغة الرؤية المستقبلية للسياسات الاستثمارية المحفزة والتيسيرات في مختلف القطاعات
دبلوم تجارة ومرتشي وسمسار.. مفاجآت في التحقيق مع مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة
مدبولي: صندوق النقد الدولي يشيد بمؤشرات الاقتصاد المصري ويُعلن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة
مدبولي: مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة.. وصندوق النقد يشيد بالأداء ونستهدف 30 مليون سائح
مدبولي: السياحة تقود مرحلة التعافي الاقتصادي ومصر تقترب من 30 مليون سائح
رئيس الوزراء: انتهاء مراجعات برنامج صندوق النقد الدولي خلال عام
مدبولي: نسعى للتوصل إلى تفاهم مع صندوق النقد حول مستهدفات المراجعة السابعة والثامنة
رقص خادش.. القبض على صانعتي محتوى بالتجمع
الأصم.. حكم صيام شهر رجب 2025 وأجمل الأدعية المستحبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر
علياء فوزى

شهد سعر الدولار ارتفاعا في مصر اليوم ، مقارنة بسعر مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، بزيادة 5 قروش. 

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، في بنوك القطاع الخاص والعام، وفقًا لآخر تحديثات.

سعر الدولار  اليوم الأربعاء 

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(التنمية الصناعية، قناة السويس،  الأهلي الكويتي) لنحو 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك ( نكست، التعمير والإسكان، بنك الشركة المصرفية العربية، الأهلي المتحد، إتش إس بي سي HSBC) لنحو  47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(مصرف أبوظبي الإسلامي، الكويت الوطني،  الإسكندرية، مصر، الأهلى، التجاري الدولي CIB، ميد بنك، العربي الأفريقي، المصرف المتحد،  المصرف العربي) لنحو 47.54جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (فيصل الإسلامي، كريدي أجريكول) حوالي 47.53جنيه للشراء و 47.63جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك البركة نحو  47.52 جنيه للشراء و47.62جنيه للبيع.

وتباين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (القاهرة، أبوظبي الأول،  تنمية الصادرات) نحو 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (، المصري الخليجي،  قطر الوطني، العقاري المصري العربي) عند 47.48جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك أبوظبي التجاري لنحو 47.45جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو  47.44 جنيه للشراء و47.54 جنيه للبيع.

ارتفع  سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي لنحو 47.52 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدولار اليوم في مصر نحو  47.58 جنيه.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأربعاء 

47.57جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأربعاء 

47.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر صرف الدولار الدولار سعر الدولار الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يهتم عبد الغفور

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

أرشيفية

الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

ترشيحاتنا

ريهام عبدالغفور

ريهام عبدالغفور تستند إلى قانون تنظيم الصحافة والإعلام بعد واقعة تصويرها

طارق الأمير

نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنان طارق الأمير

طارق الأمير

موعد ومكان عزاء الفنان طارق الأمير

بالصور

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا

فيديو

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد