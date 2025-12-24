قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في نفس الأسبوع.. وفاة طارق الأمير ونيفين مندور بطلي فيلم "اللي بالي بالك"
الكاف يحدد موعد مباريات بيراميدز في كأس الأمم الأفريقية
أطنان من الغذاء ومواد الإغاثة.. شاحنات المساعدات تشق طريقها من مصر لغزة
مدرب منتخب السودان: سنقاتل لرفع علم البلاد وأطالب الجماهير بالدعاء لنا
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جنوب شرقي تايوان
عودة ضخمة لسفن الحاويات لقناة السويس بعد اتفاق السلام بشرم الشيخ
بسبب ركن السيارة.. سيدة تعتدي على عامل بمحل وتدعي بزواجها من ضابط شرطة
نزاع على ميراث فتاة يتيمة | نهاد أبو القمصان: لا قدسية لظلم ولا حصانة لسارقي الحقوق
انهيار كلي وجزئي بـ 3 منازل.. تفاصيل 6 ساعات من معاينة النيابة لعقار إمبابة
وفاة نجل الفنان محمد عبد الوهاب .. تفاصيل
الانفجارات تتواصل في غزة.. عمليات نسف إسرائيلية بمناطق متعددة
بعد واقعة ريهام عبد الغفور.. الحبس 6 أشهر عقوبة نشر صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه
الدولار نحو أسوأ أداء سنوي منذ 2003 وسط رهانات خفض الفائدة وضغوط العملات المنافسة

أ ش أ

 أفادت منصة "إنفستنج" المالية، بأن الدولار الأمريكي يتجه إلى تسجيل أسوأ أداء سنوي له منذ أكثر من عقدين، إذ يسير اليوم، الأربعاء، نحو تكبد أكبر خسارة سنوية منذ عام 2003، في ظل رهانات المستثمرين على امتلاك الاحتياطي الفيدرالي مساحة أوسع لخفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، في وقت تبدو فيه بعض البنوك المركزية الأخرى أقرب إلى رفع الفائدة.

وظل الدولار تحت ضغوط خلال التعاملات الآسيوية، إذ لم تفلح البيانات القوية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في تغيير توقعات السياسة النقدية، ما أبقى الأسواق تسعر خفضين إضافيين لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في عام 2026.

في هذا السياق، قال ديفيد ميركل، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بنك جولدمان ساكس: “نتوقع أن تتجه اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى حل وسط يتمثل في خفضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل النطاق إلى 3%–3.25%، لكننا نرى أن المخاطر تميل إلى مزيد من الخفض، مشيرا إلى تباطؤ التضخم بوصفه العامل الرئيس وراء هذا التوقع”.

وانخفض الدولار مقابل سلة من العملات إلى أدنى مستوى له في شهرين ونصف عند 97.767 نقطة، وهو في طريقه لتسجيل خسارة سنوية تقارب 9.9%، ما سيمثل أكبر تراجع سنوي له منذ عام 2003.

وشهد الدولار عاما مضطربا، تعرض خلاله لتقلبات حادة بفعل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أثارت أزمة ثقة في الأصول الأمريكية في وقت سابق من العام، إلى جانب تصاعد المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي مع تنامي نفوذ الإدارة الأمريكية عليه.

وقال محللو بنك HSBC في تقرير حول آفاق العملات، إن اتساع علاوة المخاطر على الدولار في ديسمبر يشير إلى أن ضعف العملة الأمريكية قد يعكس مخاوف متزايدة بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وليس فقط توقعات السياسة النقدية.

وأضافوا: “مع بقاء العديد من البنوك المركزية في مجموعة العشرة الكبرى على الحياد، نعتقد أن عمليات السيولة التي يجريها الفيدرالي وميله الطفيف نحو التيسير يجعل آفاق الدولار مائلة إلى الهبوط”.

وصعد الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 1.3531 دولار، مسجلًا مكاسب تتجاوز 8% منذ بداية العام.

ويراهن المستثمرون على أن بنك إنجلترا سيجري خفضا واحدا على الأقل لأسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2026، مع احتمال يقارب 50% لتنفيذ خفض ثانٍ قبل نهاية العام.

ولا يزال الين الياباني محور الاهتمام الرئيسي في أسواق الصرف الأجنبي، وسط ترقب المستثمرين لاحتمال تدخل السلطات اليابانية للحد من تراجع العملة. 

منصة إنفستنج المالية الدولار الأمريكي أكبر خسارة سنوية منذ عام 2003 الاحتياطي الفيدرالي التعاملات الآسيوية

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

أحمد عبد الحميد

أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

قفزة قوية .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

المتهمات

تفاصيل حبس 3 فتيات يُمارسن أعمالًا منافية للآداب داخل نادٍ صحي بالشروق

«الغندور» يكشف حقيقة مشادة «فتوح» و«عاشور» في مران منتخب مصر بالمغرب

يهتم عبد الغفور

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

توفي أمس وشيع الجثمان.. التفاصيل الكاملة لوفاة نجل الموسيقار محمد عبد الوهاب

أحمد سعيد عبد الغني

بحضور أحمد سعيد عبد الغني .. تشييع جثمان طارق الأمير

ميرنا جميل

ميرنا جميل تحتفل بالكريسماس على طريقتها الخاصة

أرخص 5 سيارات SUV زيرو في مصر.. الأفضل والأنسب للعائلات

اللحظات الأخيرة داخل المستشفى لـ طارق الأمير.. ما هو سبب الوفاة؟

استمرار تواجد الأجهزة التنفيذية بمنطقة "الحلقة" بالزقازيق لعدم عودة أي إشغالات أو باعة جائلين

بعد تصدرها التريند .. إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

