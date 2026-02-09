قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

فقدان وزن ملحوظ.. صبا مبارك تخطف الأنظار عبر إنستجرام| شاهد

صبا مبارك
صبا مبارك
ميرنا محمود

خطفت الفنانه صبا مبارك أنظار  متابعيها بأطلالة جذابة لافته تكشف عن فقدان وزن ملحوظ  بصورة شاركتها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام .

ومن الناحية الجمالية تعتمد  صبا مبارك على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

وكانت قد كشفت الفنانة صبا مبارك عن السر وراء إطلالاتها التي تتصدر عناوين الأخبار، مؤكدة أن المظهر يعكس احترام الفنان لمهنته.

وأوضحت صبا خلال أحد اللقاءات قائلة: «الأناقة جزء من احترامنا لعملنا، وتعلمت أن أرتدي ما يعجبني أنا، لا ما يريده الآخرون. أختار ملابسي وفق مزاجي، لدي عقل وذوق خاص، ولست عنيدة. أحرص على ارتداء ما أحب وما يجعلني سعيدة، لأن الإنسان عندما يرتدي ما يحبه يشعر بالراحة في حركته، وينعكس ذلك خفةً ولطفًا في نظر الناس».

وتحدثت صبا عن شخصيتها في مسلسل «حكايات بنات»، مشيرة إلى وجود تشابه كبير بينها وبينها في الواقع، حيث جسدت شخصية «أحلام» التي وصفتها بالمجنونة. وقالت: «شخصية أحلام تشبهني إلى حد كبير، فهي كثيرة التفكير، وقد يقودها ذلك أحيانًا للتعثر أو كسر الأشياء، كما أنها سريعة الانفعال».
وتطرقت إلى تجربتها الأولى في الإخراج السينمائي، معربة عن شعورها بالخوف والتوتر، لكنها أكدت في الوقت نفسه استعدادها الجيد، قائلة: «الخوف موجود بالتأكيد، لكن هناك تحضيرات مكثفة، فأنا شخص أميل إلى المثالية ولا أحب الفشل، لذلك أستعد جيدًا وأجتهد كثيرًا».

