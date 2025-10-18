بفستان أورانج .. صيا مبارك تخطف الأنظار من مهرجان الجونة

شاركت الفنانة صبا مبارك ، متابعيها صور جديدة لها من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .



وتألقت صبا مبارك، بإطلالة جذابة جريئة مرتدية فستان طويل باللون البرتقالي مكشوف من ناحية البطن، ليكشف عن جمالها و أناقتها.

واختارت صبا مبارك ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد صبا مبارك، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.