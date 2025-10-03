لوك جذاب.. صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

شاركت الفنانة صبا مبارك ، متابعيها فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

وتألقت صبا مبارك، مرتديه بليزر باللون الأسود كشف عن جمالها، ووضعت حزام على الخصر باللون الأسود كشف عن رشاقتها ، وأكملت إطلالتها بحذاء وحقيبة باللون التايجر لإكمال اللوك.

واختارت صبا مبارك ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد صبا مبارك، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة صبا مبارك