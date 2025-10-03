كاجوال لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة كارولين عزمي ، متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافتة وجذابة.

وتألقت كارولين عزمي ، مرتدية بنطال جينز باللون الأزرق الفاتح، ونسقت معه توب دون أكمام باللون الفوشيا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد كارولين عزمي ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور الفنانة كارولين عزمي..