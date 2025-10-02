للرجال والسيدات.. 10 فوائد مذهلة تجعل شاي الكركدية مشروبا خارقا

يُطلق خبراء الصحة الآن على شاي الكركديه لقب "المشروب الخارق" لما يبدو أنه يُفيد العديد من أعضاء الجسم، فهو غني بمضادات الأكسدة والمركبات النباتية والمعادن، وتشير العديد من الدراسات إلى أنه قد يُساعد في حماية القلب، وتنظيم ضغط الدم، ودعم مستويات الكوليسترول الصحية، وضبط سكر الدم، وغيرها.



فوائد شاي الكركدية

يخفض ضغط الدم

أظهرت العديد من التجارب السريرية البشرية أن شرب شاي الكركديه بانتظام يمكن أن يخفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، وقد لوحظ انخفاض في ضغط الدم الانقباضي لدى الأشخاص المصابين بمرحلة ما قبل ارتفاع ضغط الدم في المرحلة الأولى، يتراوح بين 5 و7 ملم زئبق بعد بضعة أسابيع من الاستهلاك اليومي. وقد يُشبه تأثيره أدوية ضغط الدم الخفيفة من خلال تأثيرات مثل إدرار البول الخفيف (الذي يُساعد على فقدان السوائل الزائدة) وإرخاء الأوعية الدموية.



يحسن الكوليسترول وصحة القلب

تشير الدراسات إلى أن شاي الكركديه قد يخفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية، بينما يزيد أحيانًا مستوى الكوليسترول الجيد (HDL)، يرتبط انخفاض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب. بالنسبة للكثيرين، هذا التأثير، بالإضافة إلى قدرته على خفض ضغط الدم، يجعل الكركديه مفيدًا في دعم صحة القلب والأوعية الدموية..



يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم

أظهر شاي الكركديه قدرة على خفض سكر الدم الصائم لدى البشر، وقد يساعد في إدارة داء السكري من النوع الثاني، تشير بعض الدراسات التي أُجريت على الحيوانات والبشر إلى أن الكركديه يُحسّن من قدرة الجسم على التحكم في مستوى سكر الدم بعد الوجبات، وهذا يجعله خيارًا واعدًا للأشخاص المصابين بمرحلة ما قبل السكري.



يساعد في إدارة الوزن

شاي الكركديه خالٍ من السعرات الحرارية، وقد يساعد على إنقاص الوزن بشكل طفيف عند دمجه مع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، تشير بعض الأبحاث (معظمها باستخدام مستخلصات كركديه أكثر تركيزًا) إلى أنه قد يقلل من تراكم الدهون، ويحسن الصحة الأيضية، ويساعد على تقليل وزن الجسم أو الدهون.



خصائص مضادة للأكسدة قوية

الشاي غني بالأنثوسيانين والأحماض الفينولية، وهما مضادان للأكسدة، تُحيّد مضادات الأكسدة "الجذور الحرة"، وهي جزيئات ضارة تُلحق الضرر بالخلايا وتُساهم في الشيخوخة وأمراض مثل السرطان. ووفقًا للعديد من الدراسات، يُعزز شاي الكركديه أيضًا قدرة مضادات الأكسدة في الدم.



يقلل الالتهاب

بفضل مضادات الأكسدة ومركباته النشطة بيولوجيًا، يبدو أن شاي الكركديه يُقلل من علامات الالتهاب، يُعد الالتهاب سببًا للعديد من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والتهاب المفاصل، وربما بعض أنواع السرطان. تُظهر الدراسات على الحيوانات والتجارب البشرية الصغيرة أن الكركديه يُمكن أن يُساعد في تقليل الالتهاب.



يدعم صحة الكبد

تشير بعض الأدلة المستمدة من الدراسات على الحيوانات إلى أن مستخلص الكركديه يحمي الكبد من التلف الناتج عن السموم أو الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون، وقد يقلل من تراكم الدهون ويحسن مؤشرات وظائف الكبد، ورغم أن الأدلة على البشر أقل قوة، إلا أن التجارب الأولية واعدة.



تأثيرات مضادة للبكتيريا ومضادة للميكروبات

يحتوي الكركديه على مركبات يبدو أنها تمنع نمو بعض أنواع البكتيريا والفطريات في الدراسات المخبرية. وهذا يشير إلى فوائد محتملة لصحة الأمعاء أو الوقاية من العدوى، مع أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث على البشر.



تعزيز الترطيب والإلكتروليتات

بما أن شاي الكركديه خالٍ من الكافيين، فهو لا يُسبب آثارًا مُدرّة للبول مثل الشاي المُضاف إليه الكافيين. يُساعد على ترطيب الجسم، كما يُوفر الشاي معادن نادرة مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، مما يُساعد على توازن السوائل ودعم وظائف الأعصاب والعضلات.



قد يساعد على التوازن الهرموني والصحة الإنجابية

تشمل الاستخدامات التقليدية للكركديه علاج أعراض متلازمة ما قبل الحيض (PMS) وانقطاع الطمث، يحتوي على فيتويستروجينات، والتي تعمل كأشكال خفيفة من الإستروجين، تشير بعض الدراسات إلى أنه قد يُخفف الهبات الساخنة أو تقلبات المزاج، على الرغم من أن الأدلة لا تزال أولية.

مع أن شاي الكركديه آمن بشكل عام للعديد من الأشخاص الأصحاء، إلا أن له بعض المحاذير المهمة، وكما هو الحال مع جميع الأعشاب القوية، له أيضًا محاذير، لا يُنصح الجميع بشرب كميات كبيرة منه؛ فقد تتفاعل بعض الحالات الطبية أو الأدوية مع آثاره، تشير الدراسات عادةً إلى شرب 2-3 أكواب من شاي الكركديه يوميًا (حوالي 500-700 مل) لمدة تصل إلى 4-6 أسابيع. أما بالنسبة لتوقيت التناول، فيُفضل شربه بعد الوجبات أو بينها. ولأنه خالٍ من الكافيين، يُمكن شربه مساءً دون أي مشاكل في النوم. في الواقع، يُفضل بعض الأشخاص شربه قبل النوم للاسترخاء.

