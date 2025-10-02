قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنفينيكس تنظم ورشة عمل للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع اليونسكو في الجامعة الكندية
خالد مرتجي أساسي.. ماذا تغير في قائمة الخطيب منذ انتخابات 2017؟
أبو العلا: نحن مع أي تعديلات لتحقيق مزيد من العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان
ليلى عبد اللطيف تتوقع عودة زواج ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة
للرجال والسيدات.. 10 فوائد مذهلة تجعل شاي الكركدية مشروبا خارقا
المشاط: لدينا قوى بشرية هائلة وفرنسا تُدعم مشروعاتنا ذات الأولوية
مدير الـ IMB: نعمل على تطوير معايير احترافية تسهم في رفع ‏جودة الخدمات التسويقية دوليًا‎
وكيل النواب: ملاحظات رئيس الجمهورية تمنع أي لبس أو غموض بقانون الإجراءات الجنائية
بعد مشاركته في أسطول الصمود.. فنان تونسي يستغيث ويعلن اختطافه من الاسرائليين
حنفي جبالي: ملاحظات الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية تجسد أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية
مصر وفرنسا تعلنان خطة استثمارية استراتيجية بـ4 مليارات يورو حتى 2030
وزير العدل يتراجع عن رفضه لعدد من المواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

للرجال والسيدات.. 10 فوائد مذهلة تجعل شاي الكركدية مشروبا خارقا

الكركدية
الكركدية
هاجر هانئ

يُطلق خبراء الصحة الآن على شاي الكركديه لقب "المشروب الخارق" لما يبدو أنه يُفيد العديد من أعضاء الجسم، فهو غني بمضادات الأكسدة والمركبات النباتية والمعادن، وتشير العديد من الدراسات إلى أنه قد يُساعد في حماية القلب، وتنظيم ضغط الدم، ودعم مستويات الكوليسترول الصحية، وضبط سكر الدم، وغيرها.


فوائد شاي الكركدية

يخفض ضغط الدم 
أظهرت العديد من التجارب السريرية البشرية أن شرب شاي الكركديه بانتظام يمكن أن يخفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، وقد لوحظ انخفاض في ضغط الدم الانقباضي لدى الأشخاص المصابين بمرحلة ما قبل ارتفاع ضغط الدم في المرحلة الأولى، يتراوح بين 5 و7 ملم زئبق بعد بضعة أسابيع من الاستهلاك اليومي. وقد يُشبه تأثيره أدوية ضغط الدم الخفيفة من خلال تأثيرات مثل إدرار البول الخفيف (الذي يُساعد على فقدان السوائل الزائدة) وإرخاء الأوعية الدموية.


يحسن الكوليسترول وصحة القلب
تشير الدراسات إلى أن شاي الكركديه قد يخفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية، بينما يزيد أحيانًا مستوى الكوليسترول الجيد (HDL)، يرتبط انخفاض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب. بالنسبة للكثيرين، هذا التأثير، بالإضافة إلى قدرته على خفض ضغط الدم، يجعل الكركديه مفيدًا في دعم صحة القلب والأوعية الدموية..


يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم
أظهر شاي الكركديه قدرة على خفض سكر الدم الصائم لدى البشر، وقد يساعد في إدارة داء السكري من النوع الثاني، تشير بعض الدراسات التي أُجريت على الحيوانات والبشر إلى أن الكركديه يُحسّن من قدرة الجسم على التحكم في مستوى سكر الدم بعد الوجبات، وهذا يجعله خيارًا واعدًا للأشخاص المصابين بمرحلة ما قبل السكري.


يساعد في إدارة الوزن
شاي الكركديه خالٍ من السعرات الحرارية، وقد يساعد على إنقاص الوزن بشكل طفيف عند دمجه مع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، تشير بعض الأبحاث (معظمها باستخدام مستخلصات كركديه أكثر تركيزًا) إلى أنه قد يقلل من تراكم الدهون، ويحسن الصحة الأيضية، ويساعد على تقليل وزن الجسم أو الدهون.

ماذا يحدث في الجسم عند تناول شاي الكركدية ؟


خصائص مضادة للأكسدة قوية
الشاي غني بالأنثوسيانين والأحماض الفينولية، وهما مضادان للأكسدة، تُحيّد مضادات الأكسدة "الجذور الحرة"، وهي جزيئات ضارة تُلحق الضرر بالخلايا وتُساهم في الشيخوخة وأمراض مثل السرطان. ووفقًا للعديد من الدراسات، يُعزز شاي الكركديه أيضًا قدرة مضادات الأكسدة في الدم.


يقلل الالتهاب
بفضل مضادات الأكسدة ومركباته النشطة بيولوجيًا، يبدو أن شاي الكركديه يُقلل من علامات الالتهاب، يُعد الالتهاب سببًا للعديد من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والتهاب المفاصل، وربما بعض أنواع السرطان. تُظهر الدراسات على الحيوانات والتجارب البشرية الصغيرة أن الكركديه يُمكن أن يُساعد في تقليل الالتهاب.


يدعم صحة الكبد
تشير بعض الأدلة المستمدة من الدراسات على الحيوانات إلى أن مستخلص الكركديه يحمي الكبد من التلف الناتج عن السموم أو الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون، وقد يقلل من تراكم الدهون ويحسن مؤشرات وظائف الكبد، ورغم أن الأدلة على البشر أقل قوة، إلا أن التجارب الأولية واعدة.


تأثيرات مضادة للبكتيريا ومضادة للميكروبات
يحتوي الكركديه على مركبات يبدو أنها تمنع نمو بعض أنواع البكتيريا والفطريات في الدراسات المخبرية. وهذا يشير إلى فوائد محتملة لصحة الأمعاء أو الوقاية من العدوى، مع أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث على البشر.


تعزيز الترطيب والإلكتروليتات
بما أن شاي الكركديه خالٍ من الكافيين، فهو لا يُسبب آثارًا مُدرّة للبول مثل الشاي المُضاف إليه الكافيين. يُساعد على ترطيب الجسم، كما يُوفر الشاي معادن نادرة مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، مما يُساعد على توازن السوائل ودعم وظائف الأعصاب والعضلات.


قد يساعد على التوازن الهرموني والصحة الإنجابية
تشمل الاستخدامات التقليدية للكركديه علاج أعراض متلازمة ما قبل الحيض (PMS) وانقطاع الطمث، يحتوي على فيتويستروجينات، والتي تعمل كأشكال خفيفة من الإستروجين، تشير بعض الدراسات إلى أنه قد يُخفف الهبات الساخنة أو تقلبات المزاج، على الرغم من أن الأدلة لا تزال أولية.

الكركدية

مع أن شاي الكركديه آمن بشكل عام للعديد من الأشخاص الأصحاء، إلا أن له بعض المحاذير المهمة، وكما هو الحال مع جميع الأعشاب القوية، له أيضًا محاذير، لا يُنصح الجميع بشرب كميات كبيرة منه؛ فقد تتفاعل بعض الحالات الطبية أو الأدوية مع آثاره، تشير الدراسات عادةً إلى شرب 2-3 أكواب من شاي الكركديه يوميًا (حوالي 500-700 مل) لمدة تصل إلى 4-6 أسابيع. أما بالنسبة لتوقيت التناول، فيُفضل شربه بعد الوجبات أو بينها. ولأنه خالٍ من الكافيين، يُمكن شربه مساءً دون أي مشاكل في النوم. في الواقع، يُفضل بعض الأشخاص شربه قبل النوم للاسترخاء.
المصدر: timesofindia
 

الكركديه شاي الكركديه فوائد شاي الكركدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

لقطة من الفيديو

هدمر حياتك.. القصة الكاملة لفيديو سيدة السحر والأعمال بالشرقية

أسطول الصمود

أسطول الصمود: اسرائيل استولت على 13 سفينة ومازال 30 قاربا يبحرون نحو سواحل غزة.. شاهد

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

حالة الطقس

أمطار رعدية على تلك المناطق.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

عرض "الجُحر"

نضال من أجل السلام في عرض "الجُحر" بمهرجان مسرح الهواة

صورة أرشيفية

في ظل التحول الرقمي.. مكتبة مصر العامة تبدأ اختبارات اللغة الإنجليزية إلكترونيًا

نجوي كرم

نجوى كرم تُحيي حفلا في دبي أوبرا بحضور استثنائي

بالصور

طريقة عمل صابون الأطباق في المنزل ببدائل طبيعية وآمنة

وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن
وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن
وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن

فوائد البلح الرطب.. طاقة طبيعية وصحة للجسم في ثمرة واحدة

فوائد البلح الرطب الصحية
فوائد البلح الرطب الصحية
فوائد البلح الرطب الصحية

قبل الاستحمام.. كوب ماء قد ينقذ حياتك لحماية قلبك وضغط الدم

أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام
أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام
أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام

بعد إغلاق فصل في مدرسة.. هذه طرق منع فيروس HFMD

فيروس HFMD بين طلاب المدارس
فيروس HFMD بين طلاب المدارس
فيروس HFMD بين طلاب المدارس

فيديو

كلب ينهي حياة صاحبته

‎كلب يتسبب في وفاة مالكته خلال عراك على ناجيت ماكدونالدز

ذهب

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد