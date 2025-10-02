10 أكلات تجنبيها.. أطعمة ممنوعة في المدرسة للأطفال

تبحث الأمهات عن أطعمة صحية ووجبات خفيفة للأطفال في المدرسة، حيث يجب تجنب السكريات والوجبات الدسمة وغيرها من الأطعمة التي لا تناسب الأطفال في وقت الدراسة صباحاً، فلابد أن يحتوي لانش بوكس المدرسة على أكلات صحية وخفيفة على معدة طفلك لتجنب التعب والخمول خلال فترة الصباح.



أطعمة ممنوعة للأطفال في المدرسة

الأطعمة الممنوعة للأطفال في المدرسة تشمل الأطعمة المصنعة مثل اللحوم المصنعة والجبن المطبوخ والحلويات والمقرمشات والمشروبات الغازية؛ بالإضافة إلى الأطعمة عالية الدهون والملح والسكر، مثل البطاطس المقلية والشيبسي والسكريات المضافة. غير آمنة.

لانش بوكس صحي

أطعمة ممنوعة في اللانش بوكس

المعالجة والمصنعة:

مثل اللانشون والجبن المطبوخ والحلويات المصنعة والشيبسي.

عالية السكر والدهون:

تشمل المشروبات الغازية، الحلويات، والبطاطس المقلية.

الوجبات الجاهزة:

غالبًا ما تحتوي على نسبة عالية جدًا من الصوديوم والدهون المشبعة التي تضر بصحة الطفل.

المأكولات سريعة التلف :

يُنصح بتجنب وضع الفول بأنواعه أو الفواكه المقطعة لتجنب التلف وحدوث تسمم.

السندوتشات الدسمة:

يجب التقليل من اللحوم المصنعة مثل البرجر أو السجق والكفتة لما تتطلبه من وقت طويل للهضم، مما قد يسبب ثقلاً للطفل.

اطعمة ممنوعة في المدرسة

لماذا يجب تجنب هذه الأطعمة؟

المواد الحافظة والسكريات العالية: هذه المواد تضعف مناعة الطفل وتضر بصحته.

الصوديوم والدهون المشبعة: تضر بصحة الطفل وتزيد احتمالية السمنة.

فقدان التركيز والتخمة: تناول الأطعمة الثقيلة مثل المحاشي أو المعكرونة الثقيلة يمكن أن يسبب فقدان التركيز والشعور بالتخمة.

تناول الأطعمة الثقيلة مثل المحاشي أو المعكرونة الثقيلة يمكن أن يسبب فقدان التركيز والشعور بالتخمة.

10 أكلات ممنوعة للطفل في المدرسة

1- العصائر الجاهزة والمشروبات الغازية لضررها بصحة العظام والأسنان.

2- الشوكولاتة سهلة الفرد لاحتوائها على دهون مهدرجة ذات التأثير الضار على صحة الأوعية والشرايين.

3- اللحوم المصنعة الجاهزة لاحتوائها على نترات ونتريت الصوديوم الضارين بصحه الإنسان.

4- الجبن نباتي الدهن لأنه دهون مهدرجة ضارة على القلب والشرايين.

5- الفول لسرعة فساده

.6- الحلوى المصنعة لاحتواء العديد منها على ألوان صناعية.

7- الشعرية سريعة الإعداد والتحضير للاحتواء على جلوتامات أحادى الصوديوم (الملح الصيني) المسبب لفرط الحركة وتشتت الانتباه والكثير منه يرفع ضغط الدم .

أفكار لانش بوكس صحي

- سلطة فواكه: مزيج من “الموز، التفاح، العنب”، مع رَشِّة قرفة.

- لفائف التورتيلا: مع دجاج مشوي أو جبنة وخس.

- خضار مع صوص الحمص: جزر، خيار، فلفل ألوان.

- سلطة مكرونة صغيرة: بزيت الزيتون والذرة.

- ميني بان كيك: مع عسل أو زبدة فول سوداني.

- بيض مسلوق: مقطّع بأشكال محببة للأطفال.

- بسكويت الشوفان: كوجبة خفيفة صحية.

- ساندوتش زبدة الفول السوداني والمربى: مصدر طاقة سريع وسهل التحضير.

- كوب زبادي بالجرانولا: خيار ممتاز للفطار ويعطي طاقة تدوم لآخر اليوم.