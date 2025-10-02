قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح: الوقت الحالي هو الأنسب لتكاتف الجميع لدعم الزمالك قبل مواجهة المحلة
وزير خارجية أيرلندا: اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود «مقلق» ويجب احترام القانون الدولي
بعد الإغلاق الأمريكي.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025
ليس لدينا أزمة.. والد خوان ألفينا يرد على تصرف حسين الشحات
باريس سان جيرمان يحسم قمة الأبطال أمام برشلونة بانتصار مثير
الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو
الكيميا مركبتش.. شوبير يوجه رسالة لـ حسام غالي بعد غيابه عن قائمة الخطيب
شوفوا البراءة.. والدة طفلة خطوبة في المدرسة تكشف تفاصيل الواقعة| فيديو
النائب محمد أبو العينين: تحديات كبيرة لتحقيق التنمية في أفريقيا.. ويجب إنشاء منطقة صناعية خاصة بالقارة
مدير مستشفى معهد ناصر: نستقبل حوالي 2 مليون مريض مصري سنويًا في مختلف التخصصات|فيديو
زوجته مانعاه عن أهله.. شقيقة المطرب مسلم: ماشوفتش أخويا من سنة
إيران وتركيا تتفقان على إنشاء معبر حدودي جديد لتعزيزالتجارة بين البلدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

10 أكلات تجنبيها.. أطعمة ممنوعة في المدرسة للأطفال

اطعمة ممنوعة في المدرسة للأطفال
اطعمة ممنوعة في المدرسة للأطفال
رشا عوني

تبحث الأمهات عن أطعمة صحية ووجبات خفيفة للأطفال في المدرسة، حيث يجب تجنب السكريات والوجبات الدسمة وغيرها من الأطعمة التي لا تناسب الأطفال في وقت الدراسة صباحاً، فلابد أن يحتوي لانش بوكس المدرسة على أكلات صحية وخفيفة على معدة طفلك لتجنب التعب والخمول خلال فترة الصباح.


أطعمة ممنوعة للأطفال في المدرسة

الأطعمة الممنوعة للأطفال في المدرسة تشمل الأطعمة المصنعة مثل اللحوم المصنعة والجبن المطبوخ والحلويات والمقرمشات والمشروبات الغازية؛ بالإضافة إلى الأطعمة عالية الدهون والملح والسكر، مثل البطاطس المقلية والشيبسي والسكريات المضافة. غير آمنة.

لانش بوكس
لانش بوكس صحي

أطعمة ممنوعة في اللانش بوكس

  • المعالجة والمصنعة: 

مثل اللانشون والجبن المطبوخ والحلويات المصنعة والشيبسي. 

  • عالية السكر والدهون: 

تشمل المشروبات الغازية، الحلويات، والبطاطس المقلية. 

  • الوجبات الجاهزة: 

غالبًا ما تحتوي على نسبة عالية جدًا من الصوديوم والدهون المشبعة التي تضر بصحة الطفل. 

  • المأكولات سريعة التلف : 

يُنصح بتجنب وضع الفول بأنواعه أو الفواكه المقطعة لتجنب التلف وحدوث تسمم. 

  • السندوتشات الدسمة: 

يجب التقليل من اللحوم المصنعة مثل البرجر أو السجق والكفتة لما تتطلبه من وقت طويل للهضم، مما قد يسبب ثقلاً للطفل. 

طاقة ونشاط وتركيز.. 5 نصائح لإعداد وجبة مدرسية صحية لأطفالك
اطعمة ممنوعة في المدرسة

لماذا يجب تجنب هذه الأطعمة؟

  • المواد الحافظة والسكريات العالية: هذه المواد تضعف مناعة الطفل وتضر بصحته. 
  • الصوديوم والدهون المشبعة: تضر بصحة الطفل وتزيد احتمالية السمنة. 
  • فقدان التركيز والتخمة: تناول الأطعمة الثقيلة مثل المحاشي أو المعكرونة الثقيلة يمكن أن يسبب فقدان التركيز والشعور بالتخمة. 
  • احذري منها مع عودة المدارس.. 8 أطعمة تضعف مناعة طفلك دون أن تدري

10 أكلات ممنوعة للطفل في المدرسة

1- العصائر الجاهزة والمشروبات الغازية لضررها بصحة العظام والأسنان.

2- الشوكولاتة سهلة الفرد لاحتوائها على دهون مهدرجة ذات التأثير الضار على صحة الأوعية والشرايين.

3- اللحوم المصنعة الجاهزة لاحتوائها على نترات ونتريت الصوديوم الضارين بصحه الإنسان.

4- الجبن نباتي الدهن لأنه دهون مهدرجة ضارة على القلب والشرايين.

5- الفول لسرعة فساده

.6- الحلوى المصنعة لاحتواء العديد منها على ألوان صناعية.

7- الشعرية سريعة الإعداد والتحضير للاحتواء على جلوتامات أحادى الصوديوم (الملح الصيني) المسبب لفرط الحركة وتشتت الانتباه والكثير منه يرفع ضغط الدم .

أفكار لانش بوكس صحي

- سلطة فواكه: مزيج من “الموز، التفاح، العنب”، مع رَشِّة قرفة.
- لفائف التورتيلا: مع دجاج مشوي أو جبنة وخس.
- خضار مع صوص الحمص: جزر، خيار، فلفل ألوان.
- سلطة مكرونة صغيرة: بزيت الزيتون والذرة.
- ميني بان كيك: مع عسل أو زبدة فول سوداني.
- بيض مسلوق: مقطّع بأشكال محببة للأطفال.
- بسكويت الشوفان: كوجبة خفيفة صحية.
- ساندوتش زبدة الفول السوداني والمربى: مصدر طاقة سريع وسهل التحضير.
- كوب زبادي بالجرانولا: خيار ممتاز للفطار ويعطي طاقة تدوم لآخر اليوم.

اطعمة ممنوعة على الاطفال اطعمة ممنوعة في المدرسة افكار لانش بوكس صحي اكلات صحية للاطفال وجبات لانش بوكس اقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

أرشيفية

11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

الأهلي والزمالك

إيقاف تريزيجيه والسعيد .. رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. الإثنين أم الخميس للقطاع الخاص؟

الشاب المجني عليه

شاب يتهمهم بسرقة كليته.. ضبط 4 أشخاص لتورطهم في تجارة أعضاء بشرية

ترشيحاتنا

مواعيد القطارات

مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الخميس 2-10-2025

الخضراوات والفاكهة

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الخميس 2-10-2025

قسم الأشعة بمستشفى قنا العام

مستشفى قنا العام ينجز 857 فحص رنين مغناطيسي خلال سبتمبر

بالصور

برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. استمتع دون تهور

برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر
برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر
برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر

برج السرطان وحظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. احم قلبك أولا

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر

برج العقرب حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. سامح لتتحرر

برج العقرب
برج العقرب
برج العقرب

برج الميزان حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. اختر ذاتك أولا

برج الميزان حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر
برج الميزان حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر
برج الميزان حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر

فيديو

متلازمة الايد والقدم والفم

مش جديري.. طبيبة تحذر من فيروس منتشر بين الأطفال‎

شمس

سرقة مجوهرات وأموال.. الفنانة شمس تتعرض لصدمة كبيرة‎

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد