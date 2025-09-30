فكرة لانش بوكس.. طريقة سهلة ولذيذة لعمل الكوكيز في البيت

اذا كنتي من محبي الاكلات الخفيفة والصحية للانش بوكس نقدم اليك طريقة سهلة ولذيذة لعمل الكوكيز في البيت:

المكونات:

2 كوب دقيق

1 كوب زبدة طرية (في درجة حرارة الغرفة)

¾ كوب سكر أبيض

¾ كوب سكر بني

2 بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا

رشة ملح

1 كوب شوكولاتة شيبس (أو قطع شوكولاتة صغيرة)

طريقة التحضير:

سخّني الفرن على 180 درجة مئوية.

في وعاء، اخفقي الزبدة مع السكر الأبيض والبني حتى يصبح الخليط كريميًا.

أضيفي البيض والفانيليا واخفقي جيدًا.

في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع البيكنج صودا والملح.

أضيفي خليط الدقيق تدريجيًا إلى خليط الزبدة مع التقليب.

أضيفي الشوكولاتة شيبس وقلّبي حتى تتوزع.

باستخدام ملعقة صغيرة، شكلي كرات من العجين وضعيها متباعدة في صينية مبطنة بورق زبدة.

اخبزيها من 8 إلى 10 دقائق فقط (حتى تأخذ أطرافها لونًا ذهبيًا).

اتركيها تبرد قليلًا ثم قدميها.



كوكيز مقرمشة من الأطراف وطرية من الداخل.