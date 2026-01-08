مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

توابع.. واحد من الأعمال المقرر عرضها خلال شهر رمضان المقبل، حيث تدور أحداثه في إطار من التشويق وتخوض من خلاله الفنانة ريهام حجاج الماراثون الرمضاني لهذا العام .

قصة مسلسل توابع:



تجسّد ريهام حجاج، خلال أحداث المسلسل، شخصية إنفلونسر متخصصة في علم النفس، تجد نفسها متورطة في قضية قتل، وتسعى طوال الأحداث لإثبات براءتها، في إطار درامي نفسي تشويقي يكشف خبايا العلاقات الإنسانية وتأثير السوشيال ميديا على الوعي العام.

أبطال مسلسل توابع:



العمل من بطولة النجمة ريهام حجاج، ويشاركها كل من أنوشكا، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، هاني عادل، سحر رامي، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

تعاون جديد:



يشهد مسلسل توابع تعاونًا جديدًا بين كل من ريهام حجاج والمؤلف محمد ناير والمخرج يحيى إسماعيل، بعد أن تعاونا سويًا العام الماضي في مسلسل «أثينا»، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وإشادات جماهيرية ونقدية.

قنوات عرض مسلسل توابع



تدور أحداث مسلسل توابع في إطار 15 حلقة فقط، ومن المقرر عرضه على شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي: CBC، الحياة، DMC، ON E، كما ستُطرح حلقات العمل على منصة Watch It