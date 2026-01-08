قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أيمن بهجت قمر يتأثر بفيديو لقاء سويدان: خلاني أعيد حساباتي في حاجات كتير

لقاء سويدان
لقاء سويدان
يمنى عبد الظاهر

تفاعل السيناريست أيمن بهجت قمر مع الفيديو المتداول للفنانة لقاء سويدان، مشيرًا إلى أنه ترك بداخله أثرًا إنسانيًا عميقًا، ودفعه للتوقف وإعادة النظر في العديد من المواقف الحياتية، مؤكدًا أن ما شاهدَه كان صادقًا ومؤثرًا إلى حد كبير.


وكتب أيمن بهجت قمر عبر حسابه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى: «أنا إمبارح لحد الفجر عمال أعيد فى فيديو الفنانة لقاء سويدان وأتخيل نفسى مكانها، الفيديو ده خلانى أعيد حساباتى فى حاجات كتير وأفكر هل فيه حد أو موقف يستاهل كل الزعل ده».

وأضاف: «انفذ بجلدك واهرب من أى شخص أو أى قصة أو موقف يأذيك ويكسرك ويوصلك لكده، محدش هينفعك والكل هينفض من حواليك لو مش واقف على رجلك».

وفى ختام منشوره، لها رسالة دعم للفنانة لقاء سويدان قائلًا: «ألف سلامة على الفنانة لقاء سويدان».

وكشفت الفنانة لقاء سويدان في أول ظهور لها دون خجل من شكلها وتأثير المرض علي ملامحها عن السبب الحقيقي وراء أزمتها المرضية وإصابتها بالعصب السابع ، مؤكدة أن حالتها جاءت نتيجة ضغوط نفسية شديدة مرت بها خلال الفترة الماضية.

اسباب إصابة لقاء سويدان بالعصب السابع 

وقالت لقاء سويدان إن الطبيب المعالج أخبرها بأن سبب أزمتها يعود إلى حالة نفسية سيئة وضغط نفسي كبير، بسبب كتمانها المستمر لما تشعر به، وحرصها الدائم على الظهور بمظهر القوة أمام الجميع، رغم ما كانت تعانيه داخليًا.
 

وأضافت أنها تعرضت لـ خذلان من أشخاص كثيرين كانت تثق بهم، وهو ما زاد من حدة أزمتها النفسية، مشيرة إلى أن تجاهل المشاعر وعدم التعبير عنها قد يؤدي إلى مشكلات صحية ونفسية خطيرة.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع تصريحات لقاء سويدان، معبرين عن دعمهم لها، ومؤكدين أهمية الحديث عن الصحة النفسية وعدم كبت المشاعر.

