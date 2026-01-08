راندا البحيري تدعم لقاء سويدان برسالة مؤثرة عبر فيسبوك

وجهت الفنانة راندا البحيري رسالة دعم قوية ومؤثرة إلى الفنانة لقاء سويدان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أشادت خلالها بقوتها وثقتها بنفسها واعتزازها بذاتها، معتبرة أن هذه الصفات تعكس طبيعة امرأة برج الأسد القوية التي لا يستطيع أحد هزيمتها.

وأكدت راندا البحيري أن لقاء سويدان مثال للمرأة القادرة على تجاوز المحن بالصبر والإيمان، مشيرة إلى تفاؤلها الدائم وثقتها في قدرة الله على تغيير الأحوال في لحظات، مهما اشتدت الصعوبات.

وأضافت أنها تقف إلى جانب لقاء سويدان في ظهورها الأخير رغم كونه مؤلمًا بعض الشيء، مؤكدة أن الأهم هو شعورها بالراحة النفسية، ومتمنية لها القوة والصبر والخير والرزق والسعادة.

ووجهت راندا البحيري رسالة للطيبين، داعية إياهم إلى عدم تحميل أنفسهم فوق طاقتهم أو إيذاء صحتهم النفسية من أجل أي شخص أو ظرف، كما شددت على ثقتها في عدالة الله، مؤكدة أن من يتسببون في أذى الآخرين سيحاسَبون يومًا ما.