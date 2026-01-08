قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد اعتقال مادورو .. ترامب يعلن اتصالاً مفاجئاً مع رئيس كولومبيا.. ما التفاصيل؟
ترامب يدعو رئيس كولومبيا للبيت الأبيض بعد وصفه بـ"رجل يُحب صناعة الكوكايين"
دعاء المظلوم المقهور .. يفرج الله همه ويستجيب له
وزارة البترول تُنهي تكليف عمالة صيانكو وبوتاجاسكو ممن تجاوزوا 53 عامًا وتُقر زيادات مالية
جمال رائف: إسرائيل تفتح أبواب الجحيم في أفريقيا جنوب الصحراء
منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟
دعاء الفجر 19 شهر رجب يفتح لك أبواب الرزق.. اغتنم أوقات الاستجابة
استقرار عالمي ومحلي.. أسعار الحديد يوم الخميس
وزير الكهرباء: نجحنا في خفض معدلات الوقود المستخدم لإنتاج الكيلووات لأقل من 170 جراما
سينتهي بالفشل.. برلماني صومالي: إسرائيل تريد النفوذ غير الشرعي في أفريقيا
ميركاتو الأهلي.. الرجاء المغربي يُهدد بإيقاف صفقة بلعمري ومرتجي يتدخل
ترامب يستعد للإعلان عن تشكيل مجلس السلام بشأن غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شدة وهتعدي.. تامر حسني يدعم لقاء سويدان برسالة مؤثرة

الفنانة لقاء سويدان
الفنانة لقاء سويدان
أوركيد سامي

حرص النجم تامر حسني على دعم الفنانة لقاء سويدان، حيث وجّه لها رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، عبّر من خلالها عن تمنياته لها بالشفاء العاجل وتجاوز أزمتها الصحية.

وكتب تامر حسني في رسالته:
«لقاء يا حبيبتي.. ألف سلامة عليكي، هتبقي زي الفل، شدة وهتعدي»، وهي الكلمات التي لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهوره ومحبي الفنانة لقاء سويدان، الذين حرصوا على الدعاء لها بالشفاء.
وتأتي رسالة تامر حسني في إطار الدعم الكبير الذي تتلقاه لقاء سويدان من زملائها في الوسط الفني، حيث عبّر العديد من النجوم عن مساندتهم لها وتمنياتهم بعودتها سريعًا إلى جمهورها بصحة جيدة.


يذكر أن تصدرت الفنانة لقاء سويدان مؤشر البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، عقب إعلانها إصابتها بالعصب السابع، وذلك خلال ظهورها على الهواء في برنامجها.


ووجهت لقاء سويدان الشكر لكل من سأل عنها واطمأن على حالتها الصحية، قائلة: «بشكر كل الناس اللي سألت عليا في مرضي، وبشكر جمهوري على دعائهم لي وتمنياتهم لي بالشفاء».


وأكدت سويدان أنها حرصت على الظهور أمام جمهورها دون خجل، رغم نصائح البعض بعدم الظهور على الهواء في هذه الحالة، موضحة: «حبيت أظهر الجانب الإنساني من حياتي لجمهوري، وفيه ناس قالتلي متطلعيش هوا بالشكل ده، لكني أصريت على الظهور».


وأضافت: «الفنان بني آدم بيفرح ويحزن ويتعب وينجح ويفشل، وإحنا عندنا مشاكل حياتية ومشاكل صحية كثيرة».
وكشفت لقاء سويدان عن أسباب إصابتها، مشيرة إلى أنها جاءت نتيجة حالة نفسية سيئة وضغوط عصبية استمرت لفترة طويلة، إلى جانب تعرضها لحملات تشويه، قائلة: «مرت عليا لحظات مرض وضعف ويأس، وأُصبت بالعصب السابع بسبب ضغط عصبي شديد، خاصة بعد حملات تشويه من ناس كنت بعتبرهم قريبين وأصدقاء».


ويأتي تفاعل الجمهور الواسع مع تصريحات لقاء سويدان تعبيرًا عن دعمهم وتعاطفهم معها، متمنين لها الشفاء العاجل وتجاوز هذه الأزمة الصحية.

لقاء سويدان اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

الإعلامية لما جبريل

استقالة المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل

نجوي إبراهيم

ليس حادث سير.. نجوي إبراهيم تكشف تطورات حالتها الصحيةl خاص

ترشيحاتنا

وزير التنمية الإدارية الأسبق

وزير التنمية الإدارية الأسبق: صادرات مصر وصلت إلى 40 مليار دولار

نهى، ضحية واقعة دار السلام

عايشة في كابوس.. نهى ضحية واقعة دار السلام: تحمّلت العنف 12 عامًا

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى يعلق على زيارة الرئيس السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح.. والأرصاد: يناير ذروة الشتاء ودرجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية

بالصور

احذر القهوة مع أدوية البرد والحساسية.. لهذه الأسباب

احذر القهوة مع أدوية البرد والحساسية..لهذه الاسباب
احذر القهوة مع أدوية البرد والحساسية..لهذه الاسباب
احذر القهوة مع أدوية البرد والحساسية..لهذه الاسباب

بخصر منحوت.. هيفاء وهبي تثير الجدل على غلاف ألبومها الجديد

هيفاء وهبي تثير الجدل على غلاف ألبومها الجديد
هيفاء وهبي تثير الجدل على غلاف ألبومها الجديد
هيفاء وهبي تثير الجدل على غلاف ألبومها الجديد

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014 ‏

جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014
جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014
جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014

بالجلد الأسود.. نادية الجندي تخطف الأنظار في إطلالة شبابية

نادية الجندى تخطف الانظار بإطلالة شبابية
نادية الجندى تخطف الانظار بإطلالة شبابية
نادية الجندى تخطف الانظار بإطلالة شبابية

فيديو

نانسي عجرم

التفاهم بقى تهمة.. نانسي عجرم تكسر الصمت وترد على شائعة طلاقها‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد