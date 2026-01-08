ريهام سعيد توجه رسالة لـ لقاء سويدان بعد إصابتها بالعصب السابع

علقت الإعلامية ريهام سعيد، على إصابة الفنانة لقاء سويدان بالعصب السابع، بعد ظهورها الأخير، وطالبت متابعيها بالدعاء لها.

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها على فيسبوك: "سلامتك ألف سلامة مفيش حاجه تستاهل الزعل مصر كلها بتدعيلك وباذن الله هتخفي وتبقي زي الحصان أرجو الدعاء".

وكشفت الفنانة لقاء سويدان في أول ظهور لها دون خجل من شكلها وتأثير المرض علي ملامحها عن السبب الحقيقي وراء أزمتها المرضية وإصابتها بالعصب السابع ، مؤكدة أن حالتها جاءت نتيجة ضغوط نفسية شديدة مرت بها خلال الفترة الماضية.

اسباب إصابة لقاء سويدان بالعصب السابع

وقالت لقاء سويدان إن الطبيب المعالج أخبرها بأن سبب أزمتها يعود إلى حالة نفسية سيئة وضغط نفسي كبير، بسبب كتمانها المستمر لما تشعر به، وحرصها الدائم على الظهور بمظهر القوة أمام الجميع، رغم ما كانت تعانيه داخليًا.



وأضافت أنها تعرضت لـ خذلان من أشخاص كثيرين كانت تثق بهم، وهو ما زاد من حدة أزمتها النفسية، مشيرة إلى أن تجاهل المشاعر وعدم التعبير عنها قد يؤدي إلى مشكلات صحية ونفسية خطيرة.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع تصريحات لقاء سويدان، معبرين عن دعمهم لها، ومؤكدين أهمية الحديث عن الصحة النفسية وعدم كبت المشاعر.