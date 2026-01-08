قبل عرض أولى حلقاته.. مسلسل «بطل العالم» يتصدر التريند

تصدر مسلسل «بطل العالم» محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، قبل أيام من عرض أولى حلقاته، وسط حالة من الترقب الجماهيري للعمل الجديد الذي يجمع الفنان عصام عمر والفنانة جيهان الشماشرجي، والمقرر عرضه في 18 يناير الجاري حصريًا على منصة يانغو بلاي.

وكشف الإعلان الرسمي للمسلسل عن قصة مشوقة تدور حول شخصية «صلاح»، بطل أفريقيا في الملاكمة، الذي يتعرض لانتكاسة كبيرة بعد خسارته لقب بطولة العالم، ليجد نفسه مضطرًا للعمل في مجال حراسة الأفراد بحثًا عن فرصة ثانية في الحياة. وتتغير مجريات الأحداث عندما يُكلف بحماية «دنيا»، ابنة رجل أعمال ترك وراءه ثروة غامضة وديونًا خطيرة لدى «المحروق»، أحد كبار المتحكمين في عالم الرهانات.

وتنطلق رحلة مليئة بالمطاردات والأسرار، يسعى خلالها صلاح ودنيا لكشف سر الميراث المخبأ، وسط صراع مع عالم مظلم مليء بالمخاطر، ليتساءل الجمهور: هل يتمكن صلاح من إنقاذ دنيا؟ وهل تنشأ بينهما قصة حب في قلب الخطر؟

يتكون مسلسل «بطل العالم» من 10 حلقات، تُعرض بمعدل خمس حلقات أسبوعيًا، وهو من بطولة عصام عمر، جيهان الشماشرجي، والنجم الكبير فتحي عبد الوهاب، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج عصام عبد الحميد، وبالشراكة مع ذا بلانت ستوديوز للمنتج طارق نصر.

كما يضم العمل نخبة من النجوم، أبرزهم محمد لطفي، أحمد عبد الحميد، آدم النحاس، ومنى هلا، مع ظهور خاص لكل من الجيار والدولار، ويُعرض المسلسل حصريًا على تطبيق يانغو بلاي بجودة عالية فور طرحه.