ندوة لأحمد مالك ومايان السيد في إحدى سينمات وسط البلد عن فيلم «كولونيا»

تقام ندوة فنية في إحدى سينمات وسط البلد بحضور النجمين أحمد مالك ومايان السيد، وذلك في إطار الاحتفاء لمناقشة فيلم فيلم «كولونيا»

وخلال الندوة، أبطال العمل عن سوف يكشفون كواليس تصوير الفيلم، والتحديات الفنية التي واجهتهم، إضافة إلى ردود الفعل الإيجابية التي تلقاها الفيلم منذ عرضه في المهرجانات السينمائية، مؤكدين أن «كولونيا» يمثل تجربة مختلفة ومهمة في مسيرتهم الفنية.

وفي سياق متصل، واصل فيلم «كولونيا» حصد الجوائز، حيث فاز بالجائزة الكبرى وجائزة «سيني أوروبا» في مهرجان بروكسل لأفلام البحر المتوسط «سينما ميد»، كما حصد جائزة أفضل ديكور التي حصل عليها مهندس الديكور عاصم علي من مهرجان أيام قرطاج السينمائية.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد مالك، كمال الباشا، ومايان السيد، ويُعد «كولونيا» من أبرز الأعمال السينمائية المنتظرة خلال الفترة الحالية، خاصة بعد الصدى النقدي والجماهيري الواسع الذي حققه قبل طرحه التجاري في دور العرض، ما يعزز من توقعات نجاحه عند عرضه للجمهور.