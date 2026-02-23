قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من أول تريقة رامز جلال إلى تصدره الترند.. تفاصيل حلقة زيزو في ليفل الوحش
أسعار ومواصفات ميتسوبيشي ASX موديل 2026 في السوق السعودي
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 6.. الخوف والرعب ينتابان الإرهابي محمود عزت
مفتي الجمهورية: نواجه فوضى الفتاوى ولنا السبق في استخدام الذكاء الاصطناعي | خاص
بحضور 4 وزراء| تشريع استخدام الأطفال للتكنولوجيا أمام البرلمان غدا.. وهذه أبرز المقترحات المعروضة
الحرب أفضل من التنازل.. قادة إيران يرفضون الرضوخ لشروط ترامب
ركعا سُجدا.. آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان
القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي
تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة فى الدوري المصري
إيران تستعد للحرب.. المرشد يسلم لاريجاني زمام الأمور في طهران ويهمش بزشكيان
اكتساح للأحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي وسموحة قبل مباراة الليلة بالدوري
مخاطر القيادة بإطارات منخفضة الضغط وأضرارها الخفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

غدا.. طقس دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب المناطق والعظمى بالقاهرة 21

طقس
طقس
أ ش أ

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا "الثلاثاء" طقس بارد إلى شديد البرودة في الصباح الباكر مائل للدفء إلى دافئ نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية؛ بارد إلى شديد البرودة ليلا.

وعن الظواهر الجوية، تتوافر فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء وخليج السويس قد تغزر أحياناً على مناطق من شمال سيناء.. كما تتوافر فرص أمطار خفيقة على مناطق من القاهرة الكبرى جنوب الوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد قد تكون كثيفة على بعض الطرق ، فيما تنشط رياح على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من 75 ر1 متر إلى 25 ر2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين الى ثلاثة أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 11

العاصمة الادارية 21 10

6 أكتوبر 22 10

بنهــــا 20 11

دمنهور 20 10

وادى النطرون 21 11

كفر الشيخ 20 10

بلطيم 19 10

المنصورة 20 11

الزقازيق 21 11

شبين الكوم 20 10

طنطا 20 10

دمياط 19 13

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 21 10

السويس 21 10

العريش 18 11

رفح 18 10

رأس سدر 20 10

نخل 20 05

كاترين 15 03

الطور 20 12

طابا 18 10

شرم الشيخ 23 17

الغردقة 22 14

الاسكندرية 19 11

العلمين 18 10

مطروح 18 11

السلوم 19 09

سيوة 19 08

رأس غارب 21 12

سفاجا 24 14

مرسى علم 25 15

شلاتين 25 17

حلايب 21 18

أبو رماد 23 15

مرسى حميرة 24 18

أبــــــرق 23 14

جبل علبة 23 14

رأس حدربة 22 18

بني سويف 21 08

المنيا 22 09

أسيوط 21 08

سوهاج 22 10

قنا 24 11

الأقصر 23 11

أسوان 23 12

الوادى الجديد 24 08

أبوسمبل 24 13

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة 30 19

المدينة 27 14

الرياض 33 16

المنامة 29 21

أبوظبى 32 19

الدوحة 30 20

الكويت 32 17

دمشق 17 05

بيروت 18 14

عمان 13 05

القدس 14 07

غزة 19 12

بغداد 21 10

مسقط 29 22

صنعاء 26 07

الخرطوم 30 17

طرابلس 21 11

تونس 22 09

الجزائر 18 07

الرباط 24 12

نواكشوط 34 18

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم :

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 09 03-

إسطنبول 14 06

إسلام آباد 27 12

نيودلهى 29 15

جاكرتا 31 24

بكين 10 01-

كوالالمبور 34 24

طوكيو 18 10

أثينا 17 09

روما 18 07

باريس 16 09

مدريد 20 06

برلين 09 04

لندن 14 08

مونتريال 07- 15-

موسكو 03- 06-

نيويورك 02 04-

واشنطن 06 05-

أديس أبابا 26 11

خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس بارد شديد البرودة الظواهر الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

صورة أرشيفية

تحذير عاجل من المدارس للطلاب المتغيبين خلال فترة التقييمات

الاهلي

الموت يفجع نجم الأهلي السابق

الاهلي

الغندور يثير الجدل بشأن مباراة الأهلي وسموحة

صلاة جناز القمص تادرس عطية الله

جنازة القمص تادرس عطية الله من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.. صور

ترشيحاتنا

مجلس النواب

نواب البرلمان يطالبون بتكثيف الترويج وتنويع المنتج السياحي المصري لزيادة العائدات

السياحة

برلمانية تشيد بحملة تنشيط السياحة وتؤكد: تعكس روح وهوية الدولة المصرية

السياحة

نائب الشيوخ: حملة رمضان في مصر حكاية تعزز القوة الناعمة وتدعم الاقتصاد

بالصور

أكلات رمضانية لمرضى السكر.. استشاري باطنة توضح الوجبات الآمنة وكيفية تنظيم الكربوهيدرات

أكلات رمضانية لمرضى السكر
أكلات رمضانية لمرضى السكر
أكلات رمضانية لمرضى السكر

أورمان الشرقية توزع 700 بطانية و60 لحافاً للأسر الأولى بالرعاية بمركز الحسينية وصان الحجر

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

يارا السكري تلفت الأنظار بمواجهة حادة مع درة.. وكيمياء خاصة تجمعها بالعوضى في علي كلاي

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

مخاطر القيادة بإطارات منخفضة الضغط وأضرارها الخفية

إطارات منخفضة الضغط
إطارات منخفضة الضغط
إطارات منخفضة الضغط

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد