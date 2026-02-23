قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من أول تريقة رامز جلال إلى تصدره الترند.. تفاصيل حلقة زيزو في ليفل الوحش
أسعار ومواصفات ميتسوبيشي ASX موديل 2026 في السوق السعودي
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 6.. الخوف والرعب ينتابان الإرهابي محمود عزت
مفتي الجمهورية: نواجه فوضى الفتاوى ولنا السبق في استخدام الذكاء الاصطناعي | خاص
بحضور 4 وزراء| تشريع استخدام الأطفال للتكنولوجيا أمام البرلمان غدا.. وهذه أبرز المقترحات المعروضة
الحرب أفضل من التنازل.. قادة إيران يرفضون الرضوخ لشروط ترامب
ركعا سُجدا.. آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان
القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي
تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة فى الدوري المصري
إيران تستعد للحرب.. المرشد يسلم لاريجاني زمام الأمور في طهران ويهمش بزشكيان
اكتساح للأحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي وسموحة قبل مباراة الليلة بالدوري
مخاطر القيادة بإطارات منخفضة الضغط وأضرارها الخفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فرحة كنسية في برايتون بتدشين أواني المذبح وسيامة شمامسة جدد

رسامة شمامسة جدد
رسامة شمامسة جدد
ميرنا رزق

صلى نيافة الأنبا أنتوني مطران أيرلندا واسكتلندا وشمال شرق إنجلترا، القداس الإلهي في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة برايتون في جنوب شرق إنجلترا، وشاركه نيافة الأنبا برنابا مطران تورينو وروما، وخلاله دشن نيافتهما عددًا من الأواني لخدمة المذبح بذات الكنيسة، وعقب صلاة الصلح صلى نيافتهما صلوات رسامة مجموعة من الشمامسة في رتبة إبصالتس(مرتل) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

شارك في الصلوات الأب كاهن الكنيسة، وخورس شمامستها، وأعداد من الشعب 

وفي سياق آخر ، صلى نيافة الأنبا بقطر أسقف دير مواس ودلجا القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء (مقر المطرانية)، وخلاله سام الخادم نصيف أبو العز شماسًا كاملًا باسم دياكون شنوده، والخادم كيرلس القمص أبرآم شماسًا كاملًا باسم دياكون بولس، للخدمة بكنائس الإيبارشية، وذلك تمهيدًا لسيامتهما قسيسيْن خلال الأيام المقبلة.

الأنبا أنتوني الأنبا أنتوني مطران أيرلندا القداس الأنبا برنابا الكنيسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

صورة أرشيفية

تحذير عاجل من المدارس للطلاب المتغيبين خلال فترة التقييمات

الاهلي

الموت يفجع نجم الأهلي السابق

الاهلي

الغندور يثير الجدل بشأن مباراة الأهلي وسموحة

صلاة جناز القمص تادرس عطية الله

جنازة القمص تادرس عطية الله من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.. صور

ترشيحاتنا

السفير البريطاني السابق لدى واشنطن

فضيحة سياسية.. اعتقال السفير البريطاني السابق لدى واشنطن بسبب ملفات أبستين

الدفاع الجوي الروسي

الدفاع الجوي الروسي يدمر 45 طائرة مسيرة أوكرانية في 5 ساعات

زيلينسكي

زيلينسكي يناشد ترامب: "ابقَ إلى جانبنا".. ويتهمه بالتساهل مع بوتين

بالصور

أكلات رمضانية لمرضى السكر.. استشاري باطنة توضح الوجبات الآمنة وكيفية تنظيم الكربوهيدرات

أكلات رمضانية لمرضى السكر
أكلات رمضانية لمرضى السكر
أكلات رمضانية لمرضى السكر

أورمان الشرقية توزع 700 بطانية و60 لحافاً للأسر الأولى بالرعاية بمركز الحسينية وصان الحجر

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

يارا السكري تلفت الأنظار بمواجهة حادة مع درة.. وكيمياء خاصة تجمعها بالعوضى في علي كلاي

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

مخاطر القيادة بإطارات منخفضة الضغط وأضرارها الخفية

إطارات منخفضة الضغط
إطارات منخفضة الضغط
إطارات منخفضة الضغط

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد