فرحة كنسية في برايتون بتدشين أواني المذبح وسيامة شمامسة جدد

صلى نيافة الأنبا أنتوني مطران أيرلندا واسكتلندا وشمال شرق إنجلترا، القداس الإلهي في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة برايتون في جنوب شرق إنجلترا، وشاركه نيافة الأنبا برنابا مطران تورينو وروما، وخلاله دشن نيافتهما عددًا من الأواني لخدمة المذبح بذات الكنيسة، وعقب صلاة الصلح صلى نيافتهما صلوات رسامة مجموعة من الشمامسة في رتبة إبصالتس(مرتل) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

شارك في الصلوات الأب كاهن الكنيسة، وخورس شمامستها، وأعداد من الشعب

وفي سياق آخر ، صلى نيافة الأنبا بقطر أسقف دير مواس ودلجا القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء (مقر المطرانية)، وخلاله سام الخادم نصيف أبو العز شماسًا كاملًا باسم دياكون شنوده، والخادم كيرلس القمص أبرآم شماسًا كاملًا باسم دياكون بولس، للخدمة بكنائس الإيبارشية، وذلك تمهيدًا لسيامتهما قسيسيْن خلال الأيام المقبلة.