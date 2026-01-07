قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رافينها: صنعنا الفوز بأيدينا وجاهزون لأي منافس في نهائي السوبر الإسباني
هند الضاوي: ترامب أتلف الديمقراطية الأمريكية.. وخطف مادورو عنوان لفوضى السياسة
التعادل السلبي يحسم لقاء كريستال بالاس وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي
بـ 10 لاعبين فقط.. تشيلسي يخسر بثنائية من فولهام في الدوري الإنجليزي
أصوله فلسطينية.. الرئيس الهندوراسي المنتخب يزور إسرائيل قبل تنصيبه الرسمي
مانشستر سيتي يتعادل مع برايتون 1-1 في الدوري الإنجليزي
العربي الأوروبي للدراسات: تفكيك حلف الناتو ليس في صالح أمريكا أو الأوروبيين
فريق سعودي طلب إعارته مجانا.. لماذا فشل رحيل مصطفى شوبير عن الأهلي؟
كان ابني وصاحبي| والد ضحية غدر صديقه يروي لـ صدي البلد الساعات الأخيرة قبل خروجه في ليلة لم يعد بعدها
رحيل المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل
رمضان 2026| عمر محمد رياض ينضم لمسلسل رأس الأفعى مع أمير كرارة
التعليم المتنوع والسوشيال ميديا.. كيف صنعت الاختلافات الثقافية صداما داخل المجتمع؟
مرأة ومنوعات

بيوقف نص الوش.. معلومات مهمة عن مرض لقاء سويدان

اسماء محمد

تصدر خبر إصابة الفنانة لقاء سويدان بمرض العصب السابع اهتمام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الماضية.

ويطلق على مرض لقاء سويدان اسماء متعددة منها العصب السابع و شلل نصف الوجه وشلل العصب الوجهي.

وتحدثت الفنانة لقاء سويدان عن تركيزها على مزايا هذا الابتلاء واعتبرت أن مرض العصب فرصة من ربنا تمكنها من إعادة النظر في بعض تفاصيل حياتها.

 ووفقا لموقع  facialparalysisinstitute يحدث شلل العصب السابع عندما يتضرر العصب الوجهي أو يلتهب، مما يؤدي إلى ضعف أو شلل عضلات الوجه ولا يقتصر تأثير ظهوره المفاجئ على تعابير الوجه الجسدية كالابتسام أو إغلاق العينين فحسب، بل يمتد ليشمل آثارًا عاطفية واجتماعية على المرضى.

أهم المعلومات

يؤثر شلل العصب القحفي السابع على العصب القحفي السابع، مما يسبب ضعفًا أو شللًا في عضلات الوجه
يمثل شلل بيل 60-75% من جميع حالات شلل العصب الوجهي، وغالبًا ما يشفى من تلقاء نفسه.
 

تشمل الأعراض تدلي الوجه، وصعوبة إغلاق العين، وفقدان حاسة التذوق في الجانب المصاب
يُحسّن العلاج المبكر بالكورتيكوستيرويدات خلال 72 ساعة نتائج التعافي بشكل ملحوظ
يتعافى معظم المرضى تماماً، على الرغم من أن البعض قد يعاني من مضاعفات طويلة الأمد مثل التزامن الحركي.
 

لقاء سويدان مرض لقاء سويدان العصب السابع اعراض العصب السابع شلل نصف الوجه شلل العصب الوجهى شلل بيل

