بيوقف نص الوش.. معلومات مهمة عن مرض لقاء سويدان

تصدر خبر إصابة الفنانة لقاء سويدان بمرض العصب السابع اهتمام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الماضية.

ويطلق على مرض لقاء سويدان اسماء متعددة منها العصب السابع و شلل نصف الوجه وشلل العصب الوجهي.

وتحدثت الفنانة لقاء سويدان عن تركيزها على مزايا هذا الابتلاء واعتبرت أن مرض العصب فرصة من ربنا تمكنها من إعادة النظر في بعض تفاصيل حياتها.

ووفقا لموقع facialparalysisinstitute يحدث شلل العصب السابع عندما يتضرر العصب الوجهي أو يلتهب، مما يؤدي إلى ضعف أو شلل عضلات الوجه ولا يقتصر تأثير ظهوره المفاجئ على تعابير الوجه الجسدية كالابتسام أو إغلاق العينين فحسب، بل يمتد ليشمل آثارًا عاطفية واجتماعية على المرضى.

أهم المعلومات

يؤثر شلل العصب القحفي السابع على العصب القحفي السابع، مما يسبب ضعفًا أو شللًا في عضلات الوجه

يمثل شلل بيل 60-75% من جميع حالات شلل العصب الوجهي، وغالبًا ما يشفى من تلقاء نفسه.



تشمل الأعراض تدلي الوجه، وصعوبة إغلاق العين، وفقدان حاسة التذوق في الجانب المصاب

يُحسّن العلاج المبكر بالكورتيكوستيرويدات خلال 72 ساعة نتائج التعافي بشكل ملحوظ

يتعافى معظم المرضى تماماً، على الرغم من أن البعض قد يعاني من مضاعفات طويلة الأمد مثل التزامن الحركي.

