رافينها: صنعنا الفوز بأيدينا وجاهزون لأي منافس في نهائي السوبر الإسباني
هند الضاوي: ترامب أتلف الديمقراطية الأمريكية.. وخطف مادورو عنوان لفوضى السياسة
التعادل السلبي يحسم لقاء كريستال بالاس وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي
بـ 10 لاعبين فقط.. تشيلسي يخسر بثنائية من فولهام في الدوري الإنجليزي
أصوله فلسطينية.. الرئيس الهندوراسي المنتخب يزور إسرائيل قبل تنصيبه الرسمي
مانشستر سيتي يتعادل مع برايتون 1-1 في الدوري الإنجليزي
العربي الأوروبي للدراسات: تفكيك حلف الناتو ليس في صالح أمريكا أو الأوروبيين
فريق سعودي طلب إعارته مجانا.. لماذا فشل رحيل مصطفى شوبير عن الأهلي؟
كان ابني وصاحبي| والد ضحية غدر صديقه يروي لـ صدي البلد الساعات الأخيرة قبل خروجه في ليلة لم يعد بعدها
رحيل المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل
رمضان 2026| عمر محمد رياض ينضم لمسلسل رأس الأفعى مع أمير كرارة
التعليم المتنوع والسوشيال ميديا.. كيف صنعت الاختلافات الثقافية صداما داخل المجتمع؟
رياضة

موعد مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني 2026

برشلونة
برشلونة
حمزة شعيب

حجز فريق برشلونة بطاقة العبور إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، بعدما حقق فوزًا كاسحًا على أتلتيك بلباو، في المواجهة التي أقيمت مساء الأربعاء ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وتحتضن المملكة العربية السعودية منافسات النسخة الحالية من كأس السوبر الإسباني، بمشاركة أربعة أندية هي برشلونة، أتلتيك بلباو، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، حيث يستضيف ملعب الجوهرة بمدينة جدة مباريات البطولة.

وقدم برشلونة عرضًا قويًا أمام أتلتيك بلباو، ونجح في فرض سيطرته الكاملة على اللقاء، لينهي المباراة بخمسة أهداف دون رد، ويضمن التأهل إلى المشهد الختامي للبطولة.

وينتظر الفريق الكتالوني الطرف الثاني في النهائي، والذي سيتحدد عقب مواجهة ديربي العاصمة الإسبانية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، المقررة مساء الخميس في الدور نصف النهائي.

موعد مباراة نهائي كأس السوبر الاسباني 2026 

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني يوم الأحد المقبل الموافق 11 يناير، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

برشلونة كأس السوبر الإسباني أتلتيك بلباو

