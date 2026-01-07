موعد مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني 2026

حجز فريق برشلونة بطاقة العبور إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، بعدما حقق فوزًا كاسحًا على أتلتيك بلباو، في المواجهة التي أقيمت مساء الأربعاء ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وتحتضن المملكة العربية السعودية منافسات النسخة الحالية من كأس السوبر الإسباني، بمشاركة أربعة أندية هي برشلونة، أتلتيك بلباو، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، حيث يستضيف ملعب الجوهرة بمدينة جدة مباريات البطولة.

وقدم برشلونة عرضًا قويًا أمام أتلتيك بلباو، ونجح في فرض سيطرته الكاملة على اللقاء، لينهي المباراة بخمسة أهداف دون رد، ويضمن التأهل إلى المشهد الختامي للبطولة.

وينتظر الفريق الكتالوني الطرف الثاني في النهائي، والذي سيتحدد عقب مواجهة ديربي العاصمة الإسبانية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، المقررة مساء الخميس في الدور نصف النهائي.

موعد مباراة نهائي كأس السوبر الاسباني 2026

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني يوم الأحد المقبل الموافق 11 يناير، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.