من أول تريقة رامز جلال إلى تصدره الترند.. تفاصيل حلقة زيزو في ليفل الوحش
أسعار ومواصفات ميتسوبيشي ASX موديل 2026 في السوق السعودي
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 6.. الخوف والرعب ينتابان الإرهابي محمود عزت
مفتي الجمهورية: نواجه فوضى الفتاوى ولنا السبق في استخدام الذكاء الاصطناعي | خاص
بحضور 4 وزراء| تشريع استخدام الأطفال للتكنولوجيا أمام البرلمان غدا.. وهذه أبرز المقترحات المعروضة
الحرب أفضل من التنازل.. قادة إيران يرفضون الرضوخ لشروط ترامب
ركعا سُجدا.. آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان
القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي
تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة فى الدوري المصري
إيران تستعد للحرب.. المرشد يسلم لاريجاني زمام الأمور في طهران ويهمش بزشكيان
اكتساح للأحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي وسموحة قبل مباراة الليلة بالدوري
مخاطر القيادة بإطارات منخفضة الضغط وأضرارها الخفية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

سلوفاكيا توقف إمدادات الطاقة لأوكرانيا مع تفاقم أزمة عبور النفط

رئيس الوزراء السلوفاكي
قسم الخارجي

أوقفت سلوفاكيا إمدادات الكهرباء الطارئة لأوكرانيا يوم الاثنين بعد انتهاء مهلة الإنذار الذي وجهته بشأن خط أنابيب دروجبا النفطي، مما فاقم النزاع حول عبور النفط الروسي الذي توقف بسبب ما وصفته كييف بهجوم بطائرة مسيرة روسية الشهر الماضي.

وأعلن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو القرار في بيان مصور، قائلاً إن أوكرانيا لن تتلقى بعد الآن أي مساعدة لاستقرار شبكة الطاقة لديها.

وقال فيكو: "ابتداءً من اليوم، إذا طلبت أوكرانيا من سلوفاكيا المساعدة في استقرار شبكة الطاقة لديها، فلن تتلقى مثل هذه المساعدة".

وكان الزعيم السلوفاكي قد وجه إنذاراً نهائياً يوم السبت، مطالباً كييف باستئناف تدفق النفط بحلول يوم الاثنين وإلا ستواجه قطع إمدادات الكهرباء الطارئة.

وقال فيكو إن سفير سلوفاكيا في كييف مُنع من زيارة الجزء المتضرر من خط أنابيب دروجبا وأضاف: "وقف تدفق النفط قرار سياسي بحت لابتزاز سلوفاكيا".

حذّر فيكو من أن سلوفاكيا مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات، بما في ذلك إعادة النظر في دعمها لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، إذا لم تستأنف أوكرانيا عبور النفط.

وأدانت وزارة الخارجية الأوكرانية هذه الخطوة، واصفةً إنذار فيكو بأنه "ابتزاز" يصب في مصلحة روسيا. 

وقالت الوزارة في بيان لها يوم الأحد: "يجب توجيه الإنذارات إلى الكرملين، وليس إلى كييف بالتأكيد".

وتوقف خط أنابيب دروجبا عن العمل في 27 يناير بعد ما وصفته أوكرانيا بغارة جوية روسية بطائرة مسيرة استهدفت معدات قرب برودي غرب أوكرانيا.

وقالت أوكرانيا حينها إن فنييها كانوا يُجرون فحوصات فنية دقيقة للمعدات المتضررة، في ظل تهديد مستمر بشن المزيد من الغارات الروسية. 

وفي غضون ذلك، اقترحت كييف مسارات عبور بديلة، من بينها خط أنابيب أوديسا-برودي، ريثما تتواصل أعمال الإصلاح الطارئة.

ويُخالف فيكو ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الرواية الأوكرانية، مؤكدين عدم وجود أي عوائق فنية تحول دون استئناف الإمدادات.

قال فيكو إن سفير سلوفاكيا مُنع من زيارة الجزء المتضرر من خط الأنابيب ولم يشر إلى هجوم الطائرات الروسية المسيّرة في أي تصريحات علنية.

علّقت المجر شحنات الديزل إلى أوكرانيا الأسبوع الماضي، وهدّدت بعرقلة حزمة قروض بقيمة 90 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لكييف في حال عدم استئناف إمدادات النفط الروسية.

كما صرّح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، بأن بودابست ستعرقل حزمة العقوبات العشرين التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.

انتقد عدد من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرار بودابست، بمن فيهم وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، الذي أعرب عن "دهشته من الموقف المجري".

أعلنت سلوفاكيا حالة طوارئ نفطية بعد إغلاق خط الأنابيب لضمان قدرة مصفاتها على تلبية الطلب المحلي.

