ترامب يقارن نفسه مع لينكولن وكينيدي بعد إحباط محاولة اغـ.ــتياله

قارن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه بسلفيه أبراهام لينكولن وجون إف. كينيدي، مفترضًا أن الرؤساء "البارزين" فقط، مثلهم، كانوا أهدافًا للعنف.

تأتي تصريحات ترامب بعد يوم واحد من مقتل رجل مسلح بالرصاص، حيث تقول السلطات إنه دخل بشكل غير قانوني إلى المحيط الأمني ​​لمنزل الرئيس الأمريكي في فلوريدا، وكان ترامب في واشنطن العاصمة وقتها.

كما استُهدف ترامب بمحاولة اغتيال في يوليو 2024 في تجمع انتخابي في بتلر، بنسلفانيا، وبعد أشهر، أُلقي القبض على رجل آخر كان يخطط لاغتيال ترامب في ملعب الجولف الخاص به في فلوريدا.

قال ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض يوم الاثنين: "تقرأون عن كل هؤلاء المسلحين المجانين، لكنهم لا يستهدفون إلا الرؤساء البارزين. إنهم لا يستهدفون الرؤساء غير البارزين".

وأشار إلى لينكولن بأنه "رئيس عظيم"، وإلى كينيدي بأنه رئيس "بارز جدًا" "مثّل شيئًا بالغ الأهمية".

قال ترامب وسط ضحكات الحضور: "قالوا إنهم لا يستهدفون إلا الأمور المهمة. لذا ربما أريد أن أكون أقل أهمية.هل يمكن أن يكون هذا رئيسًا عاديًا لفترة من الوقت؟"

وقد ألمح ترامب مرارًا وتكرارًا إلى أنه يعتقد أن الله تدخل لإنقاذه في انتخابات بتلر، وأنه يعتقد أن الله كان له يد في فوزه في انتخابات 2024.