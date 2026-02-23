قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من أول تريقة رامز جلال إلى تصدره الترند.. تفاصيل حلقة زيزو في ليفل الوحش
أسعار ومواصفات ميتسوبيشي ASX موديل 2026 في السوق السعودي
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 6.. الخوف والرعب ينتابان الإرهابي محمود عزت
مفتي الجمهورية: نواجه فوضى الفتاوى ولنا السبق في استخدام الذكاء الاصطناعي | خاص
بحضور 4 وزراء| تشريع استخدام الأطفال للتكنولوجيا أمام البرلمان غدا.. وهذه أبرز المقترحات المعروضة
الحرب أفضل من التنازل.. قادة إيران يرفضون الرضوخ لشروط ترامب
ركعا سُجدا.. آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان
القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي
تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة فى الدوري المصري
إيران تستعد للحرب.. المرشد يسلم لاريجاني زمام الأمور في طهران ويهمش بزشكيان
اكتساح للأحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي وسموحة قبل مباراة الليلة بالدوري
مخاطر القيادة بإطارات منخفضة الضغط وأضرارها الخفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رضا بهلوي: البلاد على وشك تحول عظيم وتاريخي

رضا بهلوي
رضا بهلوي
فرناس حفظي

كتب رضا بهلوي، ولي عهد إيران المنفي ونجل الشاه الأخير، على شبكة إكس أن "إيران تقف على أعتاب تحول تاريخي عظيم، وأن العامل الحاسم في هذه اللحظة هو إرادة الشعب الإيراني وعمله الواعي".

 وفيما يتعلق باحتمالية شن هجوم عسكري على إيران، كتب رضا بهلوي : "الآن، ومع ازدياد احتمالية هذا التدخل أكثر من أي وقت مضى، فإن أمام قادة الجيش والشرطة،  وخاصة قادة الجيش وكبار المسؤولين الآخرين الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء الأمة ، فرصة محدودة للتنصل من النظام الإجرامي".

 ومن جانب آخر، في مؤشر جديد على تصاعد الاستعدادات العسكرية في المنطقة، تم توثيق هبوط طائرات نقل عسكرية وطائرات تزويد بالوقود تابعة للجيش الأمريكي في مطار بن غوريون، في إطار تحركات أمريكية لتعزيز انتشارها في الشرق الأوسط تحسبًا لهجوم محتمل على إيران.

وبالتوازي، أفادت تقارير برصد حاملة الطائرات USS Gerald R. Ford قرب جزيرة كريت بعد نقلها من البحر الكاريبي، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى دعم الجاهزية الدفاعية لإسرائيل في حال ردّت طهران. كما أُفيد بوجود حاملة الطائرات USS Abraham Lincoln في المنطقة، إلى جانب مدمرات وسفن دعم إضافية.


وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطاب مقتضب خلال جلسة للكنيست حضرها 40 عضوًا،  “نمر بأيام معقدة وصعبة، ولا أحد يعلم ما يخبئه المستقبل”، داعيًا إلى التكاتف الداخلي في ظل التطورات المتسارعة، وأضاف أنه أبلغ “النظام الإيراني” بأن أي هجوم على إسرائيل سيُقابل برد قوي.


في المقابل، لم يصدر تعليق رسمي إسرائيلي بشأن طبيعة التحركات الأمريكية، فيما يبقى موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير محسوم علنا، ومن المنتظر عقد محادثات في جنيف بين مبعوثه ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في محاولة لاحتواء التصعيد.


ميدانيًا، أعلنت الولايات المتحدة إجلاء عشرات من موظفي سفارتها في بيروت وعائلاتهم، في خطوة احترازية قالت إنها مؤقتة ومرتبطة بتقييم أمني مستمر، كما أفادت تقارير بوجود أكثر من 200 طائرة مقاتلة أمريكية في الشرق الأوسط، ترتفع إلى أكثر من 300 عند احتساب الطائرات المتمركزة في أوروبا، إضافة إلى عشرات الطائرات المخصصة للتزود بالوقود والاستطلاع والنقل.

رضا بهلوي ولي عهد إيران السابق نجل الشاه الأخير إيران الشعب الإيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

صورة أرشيفية

تحذير عاجل من المدارس للطلاب المتغيبين خلال فترة التقييمات

الاهلي

الموت يفجع نجم الأهلي السابق

الاهلي

الغندور يثير الجدل بشأن مباراة الأهلي وسموحة

صلاة جناز القمص تادرس عطية الله

جنازة القمص تادرس عطية الله من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.. صور

ترشيحاتنا

السفير البريطاني السابق لدى واشنطن

فضيحة سياسية.. اعتقال السفير البريطاني السابق لدى واشنطن بسبب ملفات أبستين

الدفاع الجوي الروسي

الدفاع الجوي الروسي يدمر 45 طائرة مسيرة أوكرانية في 5 ساعات

زيلينسكي

زيلينسكي يناشد ترامب: "ابقَ إلى جانبنا".. ويتهمه بالتساهل مع بوتين

بالصور

أكلات رمضانية لمرضى السكر.. استشاري باطنة توضح الوجبات الآمنة وكيفية تنظيم الكربوهيدرات

أكلات رمضانية لمرضى السكر
أكلات رمضانية لمرضى السكر
أكلات رمضانية لمرضى السكر

أورمان الشرقية توزع 700 بطانية و60 لحافاً للأسر الأولى بالرعاية بمركز الحسينية وصان الحجر

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

يارا السكري تلفت الأنظار بمواجهة حادة مع درة.. وكيمياء خاصة تجمعها بالعوضى في علي كلاي

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

مخاطر القيادة بإطارات منخفضة الضغط وأضرارها الخفية

إطارات منخفضة الضغط
إطارات منخفضة الضغط
إطارات منخفضة الضغط

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد