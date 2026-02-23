أكبر مظلة للحماية الاجتماعية .. التضامن تطلق مبادرة "أبواب الخير" لدعم الأسر المستحقة غدا

تطلق وزارة التضامن الإجتماعي غدا مبادرة "أبواب الخير"، أكبر مظلة للحماية الاجتماعية لدعم الأسر المستحقة والأولى بالرعاية في شهر رمضان الكريم بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأوضحت وزيرة التضامن الإجتماعي الدكتورة مايا مرسى أن مبادرة الخير ، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتنفذ بالتعاون بين الوزارة و صندوق تحيا مصر ، لترسيخ قيم التكافىء الاجتماعي ، وتقام احتفالية إطلاق المبادرة بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية .

جدير بالذكر تواصل وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق " تحيا مصر" تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية " أبواب الخير" وذلك خلال شهر رمضان المعظم، والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتوفير احتياجاتهم المعيشية خلال شهر رمضان المعظم في كافة محافظات الجمهورية.

وتقدم مبادرة " أبواب الخير " 4 ملايين وجبة ساخنة من خلال المطابخ التابعة لصندوق تحيا مصر إلي جانب مشاركة الصندوق في مطابخ " المحروسة" التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

كما تشهد مبادرة أبواب الخير توزيع 3 ملايين كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في قوافل مستمرة تغطي كافة محافظات جمهورية مصر العربية علي مدار شهر رمضان الكريم.