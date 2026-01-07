برشلونة يمطر شباك أتلتيك بلباو بخماسية ويتأهل إلى نهائي السوبر الإسباني

اكتسح فريق برشلونة نظيره أتلتيك بلباو بخمسة أهداف دون رد، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب الجوهرة بمدينة جدة، وسط حضور جماهيري بلغ 50,141 متفرجًا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

وحجز برشلونة مقعده في المباراة النهائية، في انتظار المتأهل من مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد المقررة غدًا، لتحديد الطرف الثاني في نهائي البطولة.

وجاءت بداية التفوق الكتالوني مبكرة، بعد ما افتتح فيران توريس التسجيل في الدقيقة 22، ليعزز صدارته لقائمة هدافي الفريق هذا الموسم برصيد 14 هدفًا، مسجلًا ظهوره التهديفي الأول في تاريخ مشاركاته بالسوبر الإسباني.

وعزّز فيرمين لوبيز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 30، قبل أن يضيف روني باردجي الهدف الثالث في الدقيقة 34، ليصبح ثاني لاعب سويدي ينجح في التسجيل بالبطولة بعد زلاتان إبراهيموفيتش عام 2010.. واختتم رافينيا مهرجان الأهداف في الشوط الأول بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 38.

وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدمًا برباعية نظيفة، ليصبح أتلتيك بلباو ثاني فريق في تاريخ كأس السوبر الإسباني يستقبل أربعة أهداف في شوط واحد، بعد ريال مدريد في النسخة الماضية.

وفي الشوط الثاني، واصل برشلونة ضغطه الهجومي، حيث استغل رافينيا خطأ دفاعيًا ليسجل الهدف الخامس في الدقيقة 52، مؤكدًا السيطرة الكاملة لفريقه على مجريات اللقاء.

وأجرى المدير الفني هانز فليك عدة تبديلات خلال الشوط الثاني، بإشراك لامين يامال، ماركوس راشفورد، جيرارد مارتن، داني أولمو، ومارك بيرنال، للحفاظ على الإيقاع البدني ومنح الفرصة لعدد من العناصر قبل المواجهة النهائية المنتظرة.