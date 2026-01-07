قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رافينها: صنعنا الفوز بأيدينا وجاهزون لأي منافس في نهائي السوبر الإسباني
هند الضاوي: ترامب أتلف الديمقراطية الأمريكية.. وخطف مادورو عنوان لفوضى السياسة
التعادل السلبي يحسم لقاء كريستال بالاس وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي
بـ 10 لاعبين فقط.. تشيلسي يخسر بثنائية من فولهام في الدوري الإنجليزي
أصوله فلسطينية.. الرئيس الهندوراسي المنتخب يزور إسرائيل قبل تنصيبه الرسمي
مانشستر سيتي يتعادل مع برايتون 1-1 في الدوري الإنجليزي
العربي الأوروبي للدراسات: تفكيك حلف الناتو ليس في صالح أمريكا أو الأوروبيين
فريق سعودي طلب إعارته مجانا.. لماذا فشل رحيل مصطفى شوبير عن الأهلي؟
كان ابني وصاحبي| والد ضحية غدر صديقه يروي لـ صدي البلد الساعات الأخيرة قبل خروجه في ليلة لم يعد بعدها
رحيل المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل
رمضان 2026| عمر محمد رياض ينضم لمسلسل رأس الأفعى مع أمير كرارة
التعليم المتنوع والسوشيال ميديا.. كيف صنعت الاختلافات الثقافية صداما داخل المجتمع؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

برشلونة يمطر شباك أتلتيك بلباو بخماسية ويتأهل إلى نهائي السوبر الإسباني

حمزة شعيب

اكتسح فريق برشلونة نظيره أتلتيك بلباو بخمسة أهداف دون رد، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب الجوهرة بمدينة جدة، وسط حضور جماهيري بلغ 50,141 متفرجًا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

وحجز برشلونة مقعده في المباراة النهائية، في انتظار المتأهل من مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد المقررة غدًا، لتحديد الطرف الثاني في نهائي البطولة.

وجاءت بداية التفوق الكتالوني مبكرة، بعد ما افتتح فيران توريس التسجيل في الدقيقة 22، ليعزز صدارته لقائمة هدافي الفريق هذا الموسم برصيد 14 هدفًا، مسجلًا ظهوره التهديفي الأول في تاريخ مشاركاته بالسوبر الإسباني.

وعزّز فيرمين لوبيز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 30، قبل أن يضيف روني باردجي الهدف الثالث في الدقيقة 34، ليصبح ثاني لاعب سويدي ينجح في التسجيل بالبطولة بعد زلاتان إبراهيموفيتش عام 2010.. واختتم رافينيا مهرجان الأهداف في الشوط الأول بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 38.

وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدمًا برباعية نظيفة، ليصبح أتلتيك بلباو ثاني فريق في تاريخ كأس السوبر الإسباني يستقبل أربعة أهداف في شوط واحد، بعد ريال مدريد في النسخة الماضية.

وفي الشوط الثاني، واصل برشلونة ضغطه الهجومي، حيث استغل رافينيا خطأ دفاعيًا ليسجل الهدف الخامس في الدقيقة 52، مؤكدًا السيطرة الكاملة لفريقه على مجريات اللقاء.

وأجرى المدير الفني هانز فليك عدة تبديلات خلال الشوط الثاني، بإشراك لامين يامال، ماركوس راشفورد، جيرارد مارتن، داني أولمو، ومارك بيرنال، للحفاظ على الإيقاع البدني ومنح الفرصة لعدد من العناصر قبل المواجهة النهائية المنتظرة.

