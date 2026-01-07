قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

جهاز المنتخب ينصح حسام حسن بإشراك مصطفى محمد أمام كوت ديفوار

مصطفي محمد
مصطفي محمد
حسن العمدة

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن الساعات الماضية شهدت تلقى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، نصيحة، من مساعديه، بالدفع بـ مصطفى محمد منذ بداية من مباراة كوت ديفوار المقبلة؛ لإرهاق دفاعات المنافس، واستغلال الكرات العرضية.

وأضاف الغندور خلال برنامجه “ستاد المحور”، الجهاز المعاون لحسام حسن تحدثوا معه عن ضرورة اللعب بمهاجم صريح، سواء مصطفى محمد، أو أسامة فيصل، أو صلاح محسن، حسب الحالة الفنية لكل لاعب في التدريبات.

وأشار إلى أن نصيحة الجهاز المعاون، جاءت أيضا؛ بسبب إصابة تريزيجية، وحسام حسن يفاضل بين اللعب بمصطفى محمد ومن خلفه صلاح ومرموش، أو اللعب بمرموش كرأس حربة وتعويض تريزيجيه بإمام عاشور أو إبراهيم عادل، والطريقة التي سيلعب بها حسام حسن أمام كوت ديفوار؛ ستحسمها حالة اللاعبين قبل المباراة.

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

أمطار

سحب منخفضة وصقيع.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

الفنانة علا رامي

علا رامي: لست قاسية برفض الارتباط وأديت رسالتي في الحياة

صورة أرشيفية

خبير: 55 ألف مواطن تقدموا لحجز وحدات بديلة عبر منصة الإيجار القديم

الفنانة علا رامي

علا رامي تنفي شائعات تعرضها للخيانة.. وتؤكد: الغيرة والتحكم لم يعودا مقبولين

بالصور

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات فورد فوكس موديل 2017

الفرق بين اليوسفى والبرتقال.. أيهما افضل لإنقاص الوزن وللمناعة

بعد إصابة لقاء سويدان به.. كيف تحمي نفسك من شلل الوجه؟

رابطة تجار سيارات مصر تطلق مبادرة «مصر أجمل» وتعلن خطوات عاجلة لحل أزمة إغلاق المعارض

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

