جهاز المنتخب ينصح حسام حسن بإشراك مصطفى محمد أمام كوت ديفوار

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن الساعات الماضية شهدت تلقى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، نصيحة، من مساعديه، بالدفع بـ مصطفى محمد منذ بداية من مباراة كوت ديفوار المقبلة؛ لإرهاق دفاعات المنافس، واستغلال الكرات العرضية.

وأضاف الغندور خلال برنامجه “ستاد المحور”، الجهاز المعاون لحسام حسن تحدثوا معه عن ضرورة اللعب بمهاجم صريح، سواء مصطفى محمد، أو أسامة فيصل، أو صلاح محسن، حسب الحالة الفنية لكل لاعب في التدريبات.

وأشار إلى أن نصيحة الجهاز المعاون، جاءت أيضا؛ بسبب إصابة تريزيجية، وحسام حسن يفاضل بين اللعب بمصطفى محمد ومن خلفه صلاح ومرموش، أو اللعب بمرموش كرأس حربة وتعويض تريزيجيه بإمام عاشور أو إبراهيم عادل، والطريقة التي سيلعب بها حسام حسن أمام كوت ديفوار؛ ستحسمها حالة اللاعبين قبل المباراة.