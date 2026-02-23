قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

فضيحة سياسية.. اعتقال السفير البريطاني السابق لدى واشنطن بسبب ملفات أبستين

السفير البريطاني السابق لدى واشنطن
السفير البريطاني السابق لدى واشنطن
ناصر السيد

ألقت شرطة لندن القبض على السفير البريطاني السابق لدى الولايات المتحدة، بيتر ماندلسون، للاشتباه في ارتكابه مخالفات في منصبه العام، وذلك في أعقاب الكشف عن علاقاته بالمجرم الجنسي المدان جيفري إبستين.

كان ماندلسون، البالغ من العمر 72 عامًا، قد أُقيل من منصبه الرفيع في السلك الدبلوماسي البريطاني في سبتمبر الماضي، عندما اتضحت طبيعة صداقته العميقة مع إبستين.

اعتقال السفير البريطاني السابق بواشنطن

وبدأت الشرطة البريطانية تحقيقًا جنائيًا مع ماندلسون في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن سربت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر مراسلات بين السفير السابق وإبستين، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وقالت شرطة العاصمة لندن في بيان لها، يتعلق بالتحقيق مع وزير سابق في الحكومة: "ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 72 عامًا للاشتباه في ارتكابه مخالفات في منصبه العام".

ويعني هذا الاعتقال أن الشرطة تشتبه في ارتكاب جريمة، ولكنه لا يعني بالضرورة إدانة المتهم.

وكشفت رسائل بريد إلكتروني عن علاقة أوثق بين ماندلسون وإبستين مما كان يُعتقد.

وأظهرت رسائل بريد إلكتروني متبادلة بين ماندلسون وإبستين، نشرتها وزارة العدل الأمريكية في أواخر يناير، أن الرجلين كانا على علاقة أوثق مما كان معروفًا للعامة، وأن ماندلسون قد تبادل معلومات مع الممول عندما كان وزيرًا في حكومة رئيس الوزراء السابق جوردون براون عام ٢٠٠٩.

كان ماندلسون، الذي استقال هذا الشهر من حزب العمال بزعامة ستارمر، وتخلى عن منصبه في مجلس الشيوخ، قد صرّح سابقًا بأنه يأسف بشدة لعلاقته بإبستين إلا أنه لم يُدلِ بأي تعليق علني، ولم يرد على الرسائل التي تطلب تعليقه على هذه المعلومات الجديدة.

وقد فتشت الشرطة منازل ماندلسون في لندن وغرب إنجلترا في وقت سابق من هذا الشهر.

وجاء في بيان الشرطة: "أُلقي القبض عليه في أحد العناوين في كامدن يوم الاثنين ٢٣ فبراير، ونُقل إلى مركز شرطة في لندن لاستجوابه".

وأضاف البيان: "يأتي هذا في أعقاب أوامر تفتيش صدرت بحق عنوانين في منطقتي ويلتشير وكامدن".

التحقيق مع الأمير أندرو

في الأسبوع الماضي، أُلقي القبض على أندرو ماونتباتن-ويندسور، الشقيق الأصغر للملك تشارلز، للاشتباه في ارتكابه مخالفات في منصبه العام، وذلك في قضية منفصلة تتعلق بإرساله وثائق حكومية سرية إلى إبستين. وقد نفى دائمًا ارتكابه أي مخالفة.

ويتزايد الضغط على ستارمر بشأن التدقيق الأمني ​​قبل التعيين وتصل عقوبة الإدانة بسوء السلوك في منصب عام إلى السجن المؤبد، ويجب النظر في القضية أمام محكمة التاج، المختصة فقط بأخطر الجرائم.

علاقة ماندلسون بإبستين

وتُعدّ علاقة ماندلسون بإبستين، الذي توفي في السجن عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار بالجنس، محور فضيحة سياسية بريطانية أجبرت اثنين من كبار المسؤولين الحكوميين على الاستقالة.

ويواجه ستارمر، الذي واجه دعوات للاستقالة بسبب تعيين ماندلسون، مزيدًا من التدقيق بعد أن أمر البرلمان بنشر وثائق تتعلق بالتدقيق الأمني ​​الخاص به. وصرح وزير يوم الاثنين بأنه من المتوقع نشر الوثائق الأولى في أوائل مارس.

وشهدت مسيرة ماندلسون السياسية في بريطانيا تقلباتٍ واضطراباتٍ على مدى عقود.

فضيحة سياسية اعتقال السفير البريطاني ملفات أبستين السفير البريطاني السابق بيتر ماندلسون جيفري إبستين

